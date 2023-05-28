減肥｜瘦身方法千百種不留神反而變更胖！8大地雷習慣要小心

減脂方法百百種，坊間也有許多偏方，選擇健康且能長期執行的方式，才能安全達成目標。



不過，除了用對減脂方法，一些日常不良習慣亦會影響減重效果，營養師列出8種地雷習慣，提醒想減肥的民眾注意。

8地雷習慣小心做了會胖（按圖看清👇👇👇）

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台灣營養師彭逸珊列舉8種不良習慣，供大家自我評估，看看是否有習慣上榜：

1. 無油飲食：油脂是身體必要營養，不能讓身體處於隱性飢餓狀態。

2. 熬夜：睡眠時間、品質非常重要，會影響荷爾蒙分泌。

3. 吃宵夜：除三餐外，其他時段都要盡量避免吃點心。

4. 不喝水：水分與新陳代謝息息相關，每天水分需喝足。

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5. 喝酒：喝酒等於喝油，熱量高又會消耗體內維他命，影響正常代謝。

6. 排便不順：便秘會影響腸胃道健康程度，至少1～3天要排便1次。

7. 暴飲暴食：三餐吃的食物必須營養且豐盛，選對食物非常重要。

8. 心情差：容易有情緒性進食，也會影響壓力荷爾蒙分泌，造成不易減重的體質。

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彭逸珊強調，上述幾種情況在大家生活上，應該偶爾才會發生，且並非只要發生就100％沒辦法維持體態，重點在於要盡量減少這些情況，讓自己吃好、睡好、心情好，就能自然而然的達到想要的目標。

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