情緒病｜ 研究證實：做善事有助改善抑鬱焦慮 自我檢測７種情緒病

做善事不單能夠幫助他人，對你自負面情緒亦有奇效。近日，美國有研究發現，為他人做善事可以有助對抗抑鬱症及焦慮症。



香港每５人就有１個有情緒病！

根據資料統計，香港每五個人當中，就有一人會在一生中受到不同程度情緒病的困擾。一般來說，情緒病患者不單只在情緒上產生煩躁、憂慮及低落等症狀，而且他們往往同時出現身體的各種不適，例如︰頭痛、失眠、疲倦或其他原因不明的疼痛等。但由於情緒病的病徵並不明顯，大部份患者往往會錯過治療的時機。

近年有醫學研究顯示，情緒病的成因除了患者個人性格、成長經歷及其他環境因素外，患者腦部化學傳遞物質（如血清素、腦腎上線素、谷氨酸、氨基丁酸及多巴胺等）失去平衡，亦是其中重要的成因。這種生理變化會令患者情緒受到負面的影響。其實情緒病與其他疾病一樣，只要患者接受適當的治療，病情是可以控制、痊癒及預防的。

做善事都可以改善抑鬱？

近日，俄亥俄州立大學的研究人員發表的一項研究結果，指做善事對治療抑鬱症或焦慮症有好處，而這種改善是傳統的認知行為治療（Cognitive Behavioral Therapy, CBT）給予不了的。

在這項研究中，研究人員對 122 名患有中度至重度抑鬱、焦慮和壓力症狀的人進行了研究。參與者被分為３組，其中兩組按傳統認知行為療法接受不同的治療，即規劃社交活動或認知重新評估。而第三組則被要求要行善舉，該組的參與者被要求每週兩天做三件小善事，並持續五週。

結果竟發現，雖然３組的生活滿意度都有所提高，抑鬱和焦慮症狀亦同樣有減輕，但善行組的參與者的改善表現是最好的。研究的主要作者大衛·克雷格（David Cregg）解釋，「善意的行為仍然比社交活動和認知重新評估更有優勢，因為它能讓人們感覺與他人的聯繫更加緊密，這是幸福感的重要組成部份。」

而另一位研究的主要作者、俄亥俄州立大學心理學教授詹妮弗·奇文斯（Jennifer Cheavens）博士則表示，做善事的特殊之處在於可以讓人們感到與他人有聯繫。僅僅與其他人在一起、參加社交活動是不能改善社交聯繫感的。

克雷格表示，比起傳統的認知行為治療，善意的行為可能在建立社會聯繫方面有額外的好處。他認為，這個發現突顯了善意行為治療焦慮和抑鬱的臨床潛力，但未來仍需要進一步的研究。

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７種常見的情緒病

1. 抑鬱症：是一種情緒疾病，患者會感到無助、無望、悲傷、焦慮、疲倦等症狀，可能會影響一個人的思考方式、行為和身體健康。



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2. 焦慮症：也稱為廣泛性焦慮症，是一種長期、持續的焦慮疾病，患者會感到無法控制的、不合理的擔憂和恐懼，這些擔憂可能涉及日常生活中的各個方面，如工作、健康、人際關係等。



3. 驚恐症：也稱為惡性驚恐症，是一種焦慮疾病，患者會突然感到極度恐懼和焦慮，伴隨著身體的生理反應，例如心臟跳動加速、出汗、顫抖等。



4. 強迫症：也稱為強迫性障礙（OCD），是一種焦慮疾病，患者會出現強迫性思維和行為，例如反覆檢查、清理、洗手等，這些行為可能會影響他們的日常生活和工作。



5. 社交焦慮症：也稱為社交恐懼症，是一種焦慮疾病，患者在社交場合中感到極度的不安和恐懼，可能會避免社交場合，這可能會影響他們的社交和職業生涯。



6. 鬱躁症：也稱為躁鬱症或雙相情感障礙，是一種情緒疾病，患者會在情緒上出現極端的高峰和低谷，可能會經歷躁狂發作、沮喪和抑鬱等症狀。



7. 創傷後情緒病：也稱為創傷後壓力症候群（PTSD），是一種因為經歷過嚴重的創傷事件後產生的情緒疾病，患者可能會經歷噩夢、閉塞、避免刺激等症狀。



７種情緒病自我測試：

若想知道自己是否患有以上７種情緒病，可以按此進行自我測試，測試由香港健康情緒中心提供（僅供參考）。

抑鬱症患者輕生前5警號（按圖👇👇👇）

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如何治療情緒病？

治療情緒病需要綜合考慮患者的症狀、病史和個人需求，以下是常用的治療方法：

1. 諮詢和支持：諮詢和支持是治療情緒病的重要組成部份，可以幫助患者理解自己的情緒和思維模式，並找到應對方法。諮詢師、心理學家和精神科醫生可以提供諮詢和支持。



2. 藥物治療：藥物治療可以幫助緩解情緒病症狀，例如抗憂鬱藥、抗焦慮藥、安眠藥等。藥物治療需要在醫生指導下進行，並需要注意藥物的劑量和副作用。



3. 心理治療：心理治療包括認知行為療法、心理動力學療法等，可以幫助患者改變負面的思維和行為模式，並提高心理健康水平。



4. 運動和身體活動：運動和身體活動可以幫助緩解情緒病症狀，例如憂鬱、焦慮等，同時還可以提高身體健康水平。



5. 改變生活方式：改變生活方式可以幫助患者減輕情緒病症狀，例如減少壓力、改善睡眠、飲食健康等。



治療情緒病需要患者及家屬的配合，治療時間亦會因患者的病情而有所不同，若發現自己有情緒病的徵兆，請盡早向相關人士尋求專業意見。

9項有助減壓抗抑鬱食物（按圖👇👇👇）

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（參考資料：The Journal of Positive Psychology、香港健康情緒中心）