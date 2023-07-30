脂肪肝患者罹患慢性腎病風險增40％！快減肥、運動逆轉肝腎危機

有脂肪肝的人一定要更加努力改善，台灣長庚醫院研究發現，脂肪肝不只傷肝，還可能「敗腎」！



非酒精性脂肪肝患者5年平均有9.3％的機率形成慢性腎病，提醒有脂肪肝的民眾要多運動、飲食控制來改善脂肪肝，也要注意腎功能的追蹤，倘若及時透過腎臟科介入治療，有近7成的機會可以恢復成正常腎功能！

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脂肪肝竟然會敗腎！台灣長庚醫療體系進行跨院區、跨團隊的長期世代醫學研究，研究成員包括前外科部部長黃挺碩醫師（現任大里仁愛醫院副院長）、前林口長庚醫院副院長簡榮南醫師、基隆長庚胃腸肝膽科主任林志郎、腎臟科主任陳永昌、基隆長庚內科部副主任吳逸文。

脂肪肝發生腎病變升高40％ 肝纖維化更危險

黃挺碩表示，脂肪肝愈來愈常見，全球約有25%的成年人有脂肪肝，據台灣衛福部統計，台灣脂肪肝盛行率更高達33％。脂肪肝不只可能演變成肝纖維化、肝硬化，過去有研究發現脂肪肝患者和沒有脂肪肝的人相比，有高出40％的風險演變成慢性腎病。肝纖維化或肝硬化患者發生慢性腎病的風險會增加50％，因此長庚研究團隊認為需要更深入了解脂肪肝如何影響慢性腎病。

慢性腎病17.7％5年恐變洗腎 及時治療69％可恢復正常

為找出答案，台灣長庚醫療體系的肝臟內外科醫師和腎臟科醫師攜手合作，追蹤1,628位非酒精性脂肪肝病人，發現非酒精性脂肪肝病人5年平均有9.3%的機率從腎功能正常進展到慢性腎病。慢性腎病病人5年平均有17.6%的機率從慢性腎病進展到晚期腎病、恐洗腎，但若一發現慢性腎病，患者透過腎臟科醫師的介入治療5年，平均有69%的機率可以從慢性腎病回到腎功能正常。

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團隊進一步分析發現，脂肪肝患者中，較易從正常腎功能而進展成慢性腎病的危險因子，包括年紀、肝纖維化程度、尿酸高、糖化血色素高、代謝症候群跟胰島素阻抗。如果年紀大、肝纖維化程度嚴重、尿酸高、血壓高的病人，腎功能愈不容易回到正常狀態。而脂肪肝患者年紀愈大，愈容易從慢性腎病進展到晚期腎病。

脂肪肝不只影響肝臟 恐有心梗、中風、腎病危機

黃挺碩提醒，脂肪肝不只是一種侷限在肝臟的疾病，而是系統性的代謝性疾病。有脂肪肝的人也會伴隨體內許多代謝異常，例如肥胖、高血糖、高血壓、血脂異常、胰島素阻抗、全身性的發炎疾病等，所以脂肪肝不僅是肝病，也是一種全身性的代謝疾病，而這些代謝性疾病也是心肌梗塞、腦中風、慢性腎病很重要的危險因子。

2020年國際間已經將「非酒精性脂肪肝病」更名為「代謝功能障礙相關性脂肪肝疾病（MAFLD）」，肥胖及腰圍過大者，只要超聲波或生化指標顯示有脂肪肝，就會被診斷為MAFLD。

肝硬化10大生活對策（按圖👇👇👇）

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脂肪肝沒藥醫 快減肥、運動逆轉肝、腎危機

脂肪肝目前沒有藥物可治療，醫師提醒應保持生活作息規律、睡眠充足、適度運動、避免煙酒及高熱量、高膽固醇飲食、注意體重控制，將有助於控制脂肪肝病情及延緩腎功能惡化。

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若有重度肥胖（BMI≥32.5）合併代謝性疾病，建議轉診至減重及代謝手術門診做進一步的評估，因為有愈來愈多的研究顯示，減重及代謝手術不僅可以減重，更可以治療代謝性疾病。

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