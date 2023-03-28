脂肪肝｜哪些飲食習慣易致脂肪肝？營養師推4食物協助修復肝臟

不少人在健檢時，因肝臟發炎指數異常或腹部超聲波診斷，才發現自己有脂肪肝。



若脂肪肝置之不理，恐會邁入肝炎、肝硬化、肝癌的「肝病三步曲」。有脂肪肝怎麼辦？如何消除？

哪些飲食習慣會造成脂肪肝？（按圖👇👇👇）

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脂肪肝的形成原因很多，包含藥物及疾病都有可能，而較常被討論的是體重過重、代謝症候群以及飲食造成的脂肪肝。台灣營養師何沂霖表示，不一定胖的人就有脂肪肝，瘦的人也會有脂肪肝，只是大部分腰圍、血壓、血糖、體脂超標、體重過重等，較常有脂肪肝的狀況。

有哪些飲食習慣可能會造成脂肪肝？何沂霖說明如下：

- 飲酒過量：酒精是常見引起脂肪肝的原因之一，加上應酬文化，容易造成酒精過量攝取。

- 過多的果糖：加工食品、醬料等都會添加果糖增加風味，還有高糖分的水果。而果糖的代謝路徑跟其他醣類不同，會直接經由肝臟儲存成脂肪。

- 精緻糖分攝取過量：糖分會在身體形成肝醣，儲存在肝臟和肌肉，肝醣儲存有限，過多的糖分便會轉化成三酸甘油酯，形成脂肪囤積。



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逆轉脂肪肝！4大類食物幫助肝臟解毒代謝

何沂霖強調，當發現有脂肪肝時，沒有任何特效藥是解藥，好好藉由飲食及生活習慣的調整是可以逆轉的。飲食中減少糖分攝取，如麵包、糕點、含糖飲料等都是高糖分食物，尤其別以水果取代正餐；體重體脂超標者要減重；降低或避免酒精攝取；減少加工食品以及醬料，例如罐頭、肉鬆、香腸、火腿等，還有甜辣醬、番茄醬等醬料也含有不少糖。

另外，平常也可以多攝取一些能幫助肝臟解毒代謝的食物：

- 十字花科蔬菜：西蘭花、椰菜、白蘿蔔等蔬菜，含有蘿蔔硫素，可幫助肝臟解毒。

- 含硫食物：大蒜、洋蔥含有硫化物質，以及大蒜中的大蒜素，都可以提高肝臟排毒能力。

- OMEGA-3脂肪酸：OMEGA-3脂肪酸屬於人體必需胺基酸，且可以降低身體的發炎反應，飲食中可以選擇像是牛油果、核桃、三文魚、鯖魚等食物。

- 水分：整個身體的代謝都需要水分，因此喝足夠的水，對於肝臟代謝也有幫助。



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何沂霖也補充，若是突然有喝酒聚會，或者偶爾熬夜者，可以考慮補充B雜、維他命C、E、薑黃等，幫助肝臟代謝、抗發炎。但不是光靠這些保健品，上述基本的生活習慣要改，才能拯救肝臟。

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