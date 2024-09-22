糖尿病｜全球逾4.1億人患糖尿病 研究：康普茶有助控制血糖

據統計數字顯示，全球約有超過4 億1千萬人口為糖尿病患者，預計至2040年，患病數目將會增至 6億 4千萬。糖尿病已經逐漸成為一個社會問題。再加上近年來健康意識抬頭，人們不斷尋找各式各樣的健康食品，希望能找到有效對抗血糖的「特效藥」。



其中，一種飲品引起了廣泛的關注，那就是康普茶（Kombucha）。過往大眾都著眼於康普茶抗炎、預防慢性疾病、改善腸道健康的功效上，但近日更有研究指出飲用康普茶能有效降低血糖水平。

康普茶是什麼？

康普茶其實並非一種茶葉的名稱，而是一款經過發酵的飲品。它源於中國，大約西元前220年就已經出現。製作康普茶時，製作者可以隨意選擇自己喜歡的茶葉作為基底，例如紅茶、綠茶、烏龍茶、普洱茶等，再加上水、砂糖、以及紅茶菌（又稱紅茶菇，是由酵母菌加上醋酸菌所生成的物質）。將所有材料混合之後，紅茶菌會以水和糖為養分產生發酵作用，最終就可以得到一杯帶有獨特酸甜口味的康普茶。

研究發現：康普茶有助於控制血糖

過往大眾都著眼於康普茶抗炎、預防慢性疾病、改善腸道健康的功效上。但近日，美國喬治城大學、內布拉斯加大學林肯分校及非營利組織 MedStar Health發表了一份聯合研究結果，研究發現，連續 4 週食用 8 盎司康普茶的參與者的血糖水平從 164 mg/dL（毫克/分升）降至 116 mg/dL，而美國糖尿病協會建議空腹血糖水平應在 80 至 130 mg/dL 之間。

研究合著者、喬治城健康學院教授丹·梅倫斯坦博士表示，「過往一些利用囓齒動物的研究已經顯示出康普茶的功效，一項針對非糖尿病患者的小型研究表明康普茶可以降低血糖，但據我們所知，本次實驗是第一個檢驗康普茶對糖尿病患者影響的臨床試驗，」他又指，未來仍需要做更多的研究，他對康普茶的功效持樂觀態度。

同場加映：3招逆轉糖尿病、穩定血糖（按圖👇👇👇）

+ 6

相關文章：糖尿病｜身材無變肥卻罹患糖尿病前期？營養師教你3招穩定血糖

康普茶有何功效？

1. 促進消化



製作康普茶的過程中會進行發酵，過程中會產生豐富的有益菌群和酵素，可以幫助改善腸道菌群平衡，促進消化和吸收營養物質。

2. 提高免疫力



康普茶中的有益菌群可以幫助增加腸道免疫細胞的數量，提高人體免疫力，預防感染和疾病的發生。

3. 改善心血管健康



康普茶中含有豐富的抗氧化劑和有益物質，可以幫助降低血脂和血壓，有助於保護心血管健康。

4. 抗炎



康普茶本身是由茶發酵而來，茶本身含有兒茶素、茶多酚等抗氧化物質，能幫助身體對抗自由基、抗發炎。

康普茶並非所有人都適合飲用？ ４類人慎飲！

雖然康普茶蘊涵多項營養功效，然而亦並非所有人都適合飲用。以下是一些需要注意的情況：

1. 孕婦和哺乳期婦女：由於康普茶中含有一定的酒精和咖啡因，孕婦和哺乳期婦女應該避免飲用。



2. 兒童：康普茶中含有一定的酒精和咖啡因，兒童的身體尚未發育完全，對酒精和咖啡因的代謝能力較弱，因此不宜飲用。



3. 具有酒精敏感性的人：對於那些對酒精敏感或有乙醇代謝障礙的人，飲用康普茶可能會導致不適，因此不建議他們飲用。



4. 患有胃潰瘍或胃炎的人：康普茶的酸度較高，對於患有胃潰瘍或胃炎的人可能會刺激胃部，因此不宜飲用。



凡事都講求適可而止，過量飲用康普茶也可能對健康造成不良影響，美國疾病管制中心曾表示，雖然無法確定乳酸中毒和康普茶有因果關係，不過保險起見，建議每天不要喝超過120cc，如果因其他疾病有在服用藥物，更要小心可能的交互作用，建議在飲用康普茶之前先諮詢醫師的意見。

相關文章：糖尿病｜不吃辛辣食物不喝濃茶咖啡 6大飲食原則正確選鞋免病變👇👇👇

+ 19