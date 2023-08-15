飲食陷阱｜不吃甜食不喝飲料也患三高？醫生分享攝取水果3大原則

一年四季都有豐富好吃的水果，但小心水果攝取過多，反而害三酸甘油酯、尿酸、血糖、脂肪肝上升，也讓人愈來愈胖！



據台灣《健康2.0》報導，台灣初日診所副院長、家庭醫學專科醫師鄧雯心表示，臨床執業多年，經常遇到許多病患不吃甜食、不喝飲料，可是三酸甘油酯、尿酸、血糖、脂肪肝、體重等，卻愈來愈嚴重，細問之下發現都是「水果攝取超量」。

果糖的影響（按圖了解👇👇👇）

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鄧雯心強調，最不好的果糖仍然來自於食品和含糖飲料中的添加糖、濃縮的糖等，建議大家優先戒除含糖飲料、精緻糕點、甜食。而水果也含有高濃度蔗糖、果糖，雖然危害不及甜點、含糖飲等，但大家吃水果時，還是應適量攝取。

鄧雯心補充，外國腎臟科醫師Dr. Richard J Johnson曾研究了尿酸與果糖的影響，並發表上百篇關於果糖的研究，發現「果糖」是生理上一個特殊的啟動訊號，會啟動一連串身體利於脂肪儲存的反應，包括：

1. 甜味渴望

果糖在腸道代謝後透過腦腸軸，引發大腦對甜味的渴望。

2. 飢餓感

過多的果糖接著來到肝臟，在肝臟代謝果糖的過程中會造成ATP下降（能量的缺口），身體能量不足不但疲勞還會引發飢餓，更會想去獲取高熱量的食物來補足能量缺口。

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3. 瘦素阻抗

果糖會引發瘦素阻抗，瘦素是飽足感的荷爾蒙，所以當阻抗發生時會經常覺得缺乏飽足感、會一直想吃。

4. 代謝產生尿酸

果糖代謝後會產生尿酸，在細胞內產生較高的氧化壓力，不但引發發炎，導致胰島素阻抗，還會促進脂肪生成、抑制脂肪分解。

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攝取水果的3原則

1. 不管是什麼水果，一次攝取的分量最多半碗，一天1～2次。

2. 吃水果前最好先有蛋白質、纖維或油脂，讓果糖不要太快吸收代謝。

3. 避免果汁或果乾，才不會一次吃到太多。



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