飲食陷阱｜常吃朱古力、薯條會改變大腦？10種高油高糖食物易上癮

你喜歡吃朱古力、薯片和薯條嗎？高油高糖的食物吃多不僅容易發胖，還會加速老化。為什麼好吃的東西會讓人想一口接一口？而我們總是無法抵擋它的誘惑呢？



目前研究發現，如果我們經常吃這些高油、高糖食物，那怕只有一點，都會改變大腦，讓大腦下意識「學會」偏愛這類食物，在不知不覺中影響大腦決策，對身體健康產生長遠的影響。

10種食物容易讓大腦成癮（按圖看清👇👇👇）

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高油、高糖食物容易上癮？

為什麼高油、高糖食物容易讓人上癮？在一項隨機對照研究中，研究人員找了一群健康、體重正常的受試者，分為高脂高糖飲食組（HF/HS）和低脂低糖飲食組（LF/LS）。

- HF/HS組：研究團隊要求HF/HS組的受試者，在正常飲食情況下，連續8週，每天額外吃一塊高脂肪、高糖分的布甸。

- LF/LS組：提供給LF/LS組的受試者，相同熱量，但脂肪、糖含量較低，蛋白質含量較高的布甸。

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結果指出，在整個研究期間，兩組受試者的體重、血糖、血膽固醇等數值都沒有變化。不過研究發現，HF/HS組別的受試者，大腦的獎賞迴路會改變。

每天攝取高脂、高糖食物，會活化大腦中多巴胺信號傳導與神經獎勵相關的區域，導致這些人對低脂食物的興趣缺缺；反之，對奶昔和糕點等高脂、高糖食物的興趣大幅增加。

可怕的是，一旦大腦中形成新的迴路，就不會輕易地消失。如同我們學會怎麼騎單車，就永遠都會騎，不論過多久都不會忘記。

即便在研究結束後，大腦還是會無意識地偏愛那些含有大量脂肪和糖分的食物，長期下來，會增加隱性飢餓的風險，可能會造成未來暴飲暴食、體重上升和肥胖的問題。

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營養師：這10種食物容易讓大腦成癮！

高油、高糖食物有哪些？台灣劉思妤營養師表示，一般我們認為好吃、涮嘴的食物，加工程度、熱量密度高，且通常含有大量的油脂和糖，適口性特別好，常見的食物有薯條、雪糕、朱古力、薄餅、甜甜圈（冬甩）、泡芙、蛋糕、餅乾、爆谷、手搖飲料。

對大腦而言，這些食物就是「合法毒品」，成癮很容易，但想要把它戒除，並不是件容易的事。

當愈克制自己不去想、不去吃，反而會增強對特定食物的渴望度，最終導致飲食失控。

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如何享受美食、不帶罪惡感的吃？

劉思妤說，這很簡單，有許多肥胖問題其實都不是真的餓，但是卻因為紓壓、無聊而吃了很多食物或暴飲暴食，解決這些問題的辦法就是認真吃，在咀嚼這些食物的同時，享受食物帶來的感受，告訴自己可以吃，而不是禁止吃，只是在吃的時候，要酌量攝取。

此外，最好搭配飽足感高的蛋白質或膳食纖維一起攝取，選擇小包裝、小份量的零食，避免過量攝取，造成身體負擔。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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