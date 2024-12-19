感冒飲食｜感冒後怎樣調養最快好？中醫推薦1湯1茶飲加快恢復元氣

近來氣溫驟降，不少人因此感冒纏身，但在感冒後若未謹慎調養，可能導致身體虛弱，增加再次感染的機率。



中醫師表示，感冒痊癒後，應透過調理脾胃、增強免疫力以及中醫食療等方式，幫助身體儘快恢復，預防感冒復發，特別推薦蓮藕排骨湯、枸杞紅棗茶，能夠滋養身體，恢復元氣。

3個超簡單紓緩感冒妙招（按圖看清👇👇👇）

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感冒後要先調理脾胃 恢復消化功能

感冒期間，身體的消化功能往往會受到影響，導致食慾不振、消化不良等症狀。台灣中醫師艾莉絲指出，感冒後應優先調理脾胃，恢復消化功能，以更好地吸收營養，增強免疫力。這時可以多喝小米粥、大米粥、山藥粥等容易消化食物又能養胃的食物，也可以多喝些生薑紅糖水，能夠暖胃驅寒，幫助消除寒氣。

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增強免疫力 防止感冒復發

艾莉絲表示，感冒後若免疫力未能及時恢復，很容易再次感染。中醫認為，調整身體的「正氣」是關鍵。但感冒剛好時，不宜立刻進行高強度運動，可以進行一些輕微的活動如散步、太極等，促進氣血流通，增強抵抗力，也可以透過艾灸、拔罐等療法，幫助調整身體的氣血運行，促進自我修復和提高免疫力。

中醫食療調理身體 蓮藕排骨湯、枸杞紅棗茶是好幫手

感冒後可以選擇一些具有補益作用的食物，幫助身體恢復元氣。艾莉絲推薦民眾多喝「蓮藕排骨湯」，蓮藕能夠清熱潤燥，排骨能補充營養。另外，枸杞紅棗茶也是不錯的選擇，枸杞和紅棗能補血益氣，適合在感冒後調理身體飲用，幫助氣血恢復。

6招提升自我防護力（按圖👇👇👇）

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但她也提醒，如果感冒後依然持續出現不適症狀，或體質較為虛弱，不妨尋求中醫師的專業意見，針對個人體質進行調理，才能有效促進身體復原，提高免疫力，避免感冒反覆發生。

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