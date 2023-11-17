脫髮｜2招判斷是否陷入掉髮危機！4種食物影響頭皮健康加重掉髮

台灣皮膚科醫師劉秀麗在小紅書上指出大部分人會相信的誤傳，多吃黑芝麻、何首烏、核桃可以改善掉髮？



其實「通通錯」！她並公開臨床食療方，只要做好以下2大重點，就能幫你減緩掉髮狀況，把掉髮養回來。

如何判斷掉髮？4大掉髮食物公開（按圖看清👇👇👇）

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如何判斷掉髮？

一個正常成年人，頭髮天天都會自然脫落，但什麼情況才要看醫師？她提供2點當判斷標準：

1. 每天掉50根，並且持續2個月以上，才可能是掉髮。



2. 張開5根手指插入頭髮根部，夾住頭髮，輕輕往外拉，重複5、6次，如果手指縫裡每次都有3、4根以上，很有可能是掉髮。



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4大掉髮食物公開

劉秀麗表示，除了塗抹外用藥品減少掉髮，日常食物不正確也會影響頭皮油脂的分泌，毛囊容易堵塞就會加重掉髮，以下4類食物最好少吃：

1. 甜食：如朱古力、含糖飲料、蛋糕等。

2. 炸物：鹽酥雞、炸機、冬甩、薯片等。

3. 高汞魚：劉秀麗說汞含量高的魚類可能會導致掉髮。

4. 高硒食物：劉秀麗提醒，硒是人體必需的營養素，但過量就會傷害頭髮，所以不要盲目攝入大量「高硒食物」或補充品。

另外，台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈也曾在《健康2.0》頻道中分享自己購買海鮮的方法，她表示自己不吃大型魚類，如國王鯖魚、旗魚、劍魚、鯊魚、大目鮪等，因其汞含量較高。

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3大營養素預防掉髮

要想預防掉髮？劉秀麗建議補充3類營養素：

1. 蛋白質

劉秀麗分享如雞蛋、牛肉、雞肉。

2. 維他命B

劉秀麗提醒，可多吃點雜糧、瘦肉的食物。

3. 含鐵量高的食物

劉秀麗說，如動物血（米血、鴨血等）；或動物肝臟（豬肝、豬心）等可多補充。

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