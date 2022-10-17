維他命B｜8種維他命B該吃什麽食物補充？預防白髮、掉髮要吃這種

維他命B雜是人體重要營養素，萬一缺乏維他命B雜，不只疲累、嘴破、掉髮、貧血、皮膚差、腸胃不適，還會加速衰老、失智風險大增！



台灣營養師高敏敏公開「維他命B雜食物」，三餐吃起來就不怕。不過，若是要補充維他命B雜，該早上還是睡前吃最好？

維他命B雜食物（按圖了解👇👇👇）

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高敏敏提醒，人體大多無法自行製造或合成維他命，必須依靠食物來取得，均衡飲食就能補充身體不可或缺的營養素，擁有健康的體質，提供維他命B雜食物：

1. 維他命B1

維他命B1又稱為精神性維他命，能維持神經正常，避免抑鬱、焦慮及提升活力，也能促進碳水化合物代謝、消除疲勞，並有助於控制體重。

推薦食物：糙米、麥片、豆製品、瘦肉、洋蔥、蒜頭、韭菜。



2. 維他命B2

維他命B2又稱能量代謝維他命，幫助延緩老化、協助代謝鐵質，也能協助醣類、蛋白質、脂肪的氧化分解，對於皮膚、黏膜、毛髮健康很重要，幫助改善痘痘、破嘴等肌膚問題；但如果長期缺乏維他命B2，就容易出現認知功能下降、抑鬱等症狀。

推薦食物：鯖魚、沙甸魚。



3. 維他命B3

維他命B3又稱煙酸，主要作用是提供細胞正常運作的能量，是啟動全身50多處不同代謝路徑所需「輔酶」的合成原料，缺乏時就有可能引發抑鬱、焦慮、躁鬱、思覺失調症等問題。

推薦食物：動物肝臟、雞肉、酵母、胚芽。



維他命和部分藥物會產生交互作用？（按圖👇👇👇）

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4. 維他命B5

維他命B5又稱泛醇，協助蛋白質的能量生成與利用，並幫助合成抗體、膽固醇，以及製造荷爾蒙、紓緩壓力，增加高密度脂蛋白的形成。

推薦食物：綠色蔬菜、粟米、豌豆、小麥、酵母、蘑菇。



5. 維他命B6

維他命B6又稱吡哆素，維他命B6與人體內多種神經傳遞物質有關，在所有的維他命中與抑鬱成因和治療的關係最大，影響控制抑鬱與焦慮的腦中神經傳導物質；同時維他命B6又是維持皮膚美麗的必需維他命，可以幫助健身及改善過敏，也能緩和孕吐或經前不適。

推薦食物：蒜頭、三文魚、秋刀魚、糙米、納豆。



6. 維他命B7

維他命B7又稱生物素，能對抗老化、預防白髮與掉髮問題，也可以協助醣類、蛋白質、脂肪，並且產製能量，對生長有重大影響。

推薦食物：堅果、黑芝麻、糙米、小麥胚芽。



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7. 維他命B9

維他命B9又稱葉酸，是懷孕必吃的營養，協助新細胞製造、維持胎兒神經管健康。

推薦食物：西蘭花、紅蘿蔔、柑橘類、香蕉。



8. 維他命B12

維他命B12又稱造血鈷胺素，有參與造血、協助紅血球發育成熟及修復受損神經等功能；如果缺乏維他命B12，會倦怠注意力不集中、惡性貧血。

推薦食物：肉類、生蠔、蛤蜊、蛋黃。



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維他命B雜這樣吃 正確提神、助眠

維他命B雜可提神、又能助眠，到底早上吃還是睡前吃才對？高敏敏說明，市售的維他命B雜所含的各種維他命B雜比例不同，當然主要功效也不同，如果維他命B1、維他命B6比例較高，可以提升活力，適合需要提神的人；若是維他命B3、維他命B12比例較高，可以穩定神經、情緒，適合睡前服用幫助入眠。

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