降血糖｜傳統燕麥、即食燕麥升糖指數有不同！患糖尿病建議這樣吃
撰文：康健雜誌
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燕麥是近年流行的健康食物，許多人會用燕麥取代米飯、麵條當作主食，提醒糖尿病病友注意，不同的燕麥產品，對血糖影響大不同。
燕麥雖然健康，但在細分之下，也有「健康」及「更健康」的分別！（按圖了解）
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台灣馬偕醫院營養師趙強列出市面上常見的燕麥片產品和特性：
●傳統燕麥片（Rolled Oats 或 Old-Fashion Oats）或稱「大燕麥片」吃起來有軟韌口感，需要水煮7、8分鐘，可作鹹粥，或者加牛奶裏微波。
●快熟燕麥片（Quick Rolled Oat）比傳統燕麥片壓得更薄，吃起來更軟，煮或泡皆可，煮的時候3分鐘即可，泡的話需要用熱牛奶或熱水。
●即食燕麥片（Instant Oats）立即可食，不需要煮，口感柔軟，用冷牛奶沖泡也可以。
趙強比較傳統燕麥片、即食燕麥片煮成燕麥粥，兩者的升糖指數：
．即食燕麥片（Instant Oats）：82～83
．傳統燕麥片（Rolled Oats）：50～63
傳統燕麥片需要消化分解變成葡萄糖的時間比較長，引起的血糖波動比較平緩；即食燕麥片消化快，血糖升高時間快。建議民眾和糖友，如果想控制好餐後血糖，購買燕麥片時，注意英文標示，選傳統燕麥片（Rolled Oats）。並且要記得，燕麥必須和全天的全穀根莖類份量代換，3大匙或25克燕麥就等於吃下1/4碗飯，吃過量，一樣會造成血糖升高。
趙強特別提醒糖友記得均衡飲食，吃燕麥粥的時候，要同時攝取含有蛋白質的食物，例如鮮奶、豆漿、蛋、豆腐，還有青菜。
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