痔瘡｜便秘容易長痔瘡？高纖飲食、規律運動3招可預防避免做一事

你知道人人其實都有痔瘡嗎？台灣網路節目《如果云知道》主持人鄭凱云，邀請台灣大腸直腸外科醫師鍾雲霓破解痔瘡迷思，教你怎麼吃、如何運動，才能預防痔瘡。



痔瘡是什麼？

鍾雲霓指出，痔瘡是指肛門的血管及軟組織老化，臨床觀察發現，許多20、30歲的年輕人，做大腸鏡檢查發現，肛門的血管稍微凸出，其實已經是一級痔瘡了，通常沒有任何症狀；而出現肛門腫脹疼痛、痔瘡掉出來，甚至出血，則是病態痔瘡。

▼痔瘡（內痔、外痔）的症狀（按圖👇👇👇）

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痔瘡一定會痛嗎？

鍾雲霓表示，痔瘡如同「千面女郎」，常見症狀有腫、痛、癢、異物感，甚至無痛性出血；其實痔瘡可分為內痔及外痔，以齒狀線作區分，內痔幾乎沒有神經，通常不會產生疼痛感，而外痔的神經豐沛，非常容易發生腫痛、異物感。

痔瘡擦藥會好嗎？

鍾雲霓說明，痔瘡是肛門血管及軟組織老化的問題，擦藥並無法讓痔瘡完全消失，但的確可以達到消腫、止痛及緩解異物感的效果，降低痔瘡發作的不適感。不過，痔瘡藥膏含有類固醇，不建議長期使用。

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痔瘡需要開刀嗎？

鍾雲霓表示，痔瘡分成4級，級數愈高代表脫垂程度愈嚴重，1級沒有任何症狀，到了3、4級會發生痔瘡掉出來，需要用手推回去或根本推不回，如果感覺痔瘡腫脹、坐立難安，可以考慮手術。

鍾雲霓提醒，如果痔瘡伴隨排便出血，可能造成嚴重貧血，或是痔瘡卡在肛門口，造成嚴重腫脹、疼痛，建議儘早進行手術。

便秘容易長痔瘡？

鍾雲霓指出，便秘會造成血管擴張，長期下來，血管及軟組織加速老化，容易增加痔瘡的發生，而腹瀉也會造成血管及軟組織鬆弛，痔瘡的機率也較高。

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如何預防痔瘡？

鍾雲霓提供3招預防痔瘡，第1，穩定排便可以預防痔瘡，建議高纖飲食可以降低便秘的發生；第2，不要久坐馬桶，避免造成血管膨脹；第3，規律運動，尤其是有氧運動，如跑步、游泳、跳繩、快走，可以增加血流，幫助血管肌肉生長，預防血管退化。

重訓容易長痔瘡？

鍾雲霓說明，重訓的過程，可以增加血流，對於預防痔瘡有幫助；但有痔瘡的人做重訓，卻會加重病情，建議及早接受手術。

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