心肌梗塞｜發現有人昏倒怎麼辦？按人中有助醒神？正確急救這樣做

近日網路流傳一則影片，台灣一名男子在車廂內忽然失去意識，一旁民眾趕緊按壓人中後，該男子馬上甦醒，並搭配心肌梗塞時按壓人中可以救命的文字。心肌梗塞發作按人中，真的可以救命嗎？



哪些情況會失去意識？

台灣振興醫院心臟內科主治醫師陳冠群指出，失去意識有可能只是睡著，或是昏倒了，而造成昏倒的原因有很多，多數是中暑、脫水、低血壓、低血糖等，少數可能是心律不整、中風、心肌梗塞。

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發現有人昏倒怎麼辦？

陳冠群表示，如果發現有人昏倒時，可以先拍拍肩膀叫喚，觀察有無反應；如果患者尚有呼吸心跳、但失去意識叫不醒，應立刻讓患者躺下，以免倒地時撞傷頭部，並讓患者採側躺、一隻腳彎曲的復甦姿勢，可以避免醒來時嗆咳。

如果患者已無呼吸心跳、摸不到脈搏，應馬上CPR，持續壓胸、不能中斷，同時請人撥打999求救，並攜帶AED過來，並照著AED語音指示操作，直到救護人員到達。

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按人中有什麼效果？

台灣中醫師黃馨儀指出，人中穴位於鼻唇溝處，按壓人中穴有助開竅、醒神，也有改善暈厥、暈車等功效。

心肌梗塞按人中穴可救命？

陳冠群表示，按壓人中穴可以產生刺激，讓人甦醒，但心肌梗塞時，按壓人中無效，也不是正確的急救方式。

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黃馨儀也說， 中醫不會採用按壓人中穴，來急救心肌梗塞的患者，遇到心肌梗塞、心跳停止等急症，建議先採取「叫（確認患者意識）、叫（求救）、C（按壓胸口）、A（暢通呼吸道）、B（人工呼吸）」的急救步驟，待患者恢復意識後，中醫師會透過把脈方式確定病症，再運用針灸、放血、中藥調理等多種方式治療，並不會只按壓單一穴道。

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