手腳冰冷｜或為糖尿、甲低徵兆！補充鐵、鎂4種營養有助血液循環

冬天天氣轉涼溫差大，手腳冰冷讓人凍未條，甚至凍到晚上難以入睡，或是招身邊人抱怨，究竟在飲食上，可以怎樣改善這情形？



營養師指出，有些人即使天氣不冷，手腳一樣冷冰冰，所以也可能是貧血、糖尿病、甲狀腺功能低下等毛病使然。不過這些幾乎都與血液循環有關，因此飲食上可多補充鐵、鎂、B雜、維他命E等四大營養素，提升血液循環，也就能改善手腳冰冷問題。

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來自台灣的好食課營養師張宜臻指出，氣溫降低，會使得我們身體保護機制打開，將血液集中於重要臟器以維持體溫，使得身體末端分到較少熱量，就會出現手腳冰冷的現象。此外，醫生常提醒天氣冷要注意心肌梗塞、中風等現象，原因就在於低溫易使血管收縮，血液也就不容易流到手腳。

特別是女生體脂肪較高，活動時能產生熱能的肌肉相對比較少，這也是女生通常比男生怕冷的原因。除此之外，抽煙、壓力大、貧血、甲狀腺功能低下、心血管疾病、糖尿病，或是雷諾氏現象（又稱雷諾氏症）、狼瘡等特殊疾病，也與手腳冰冷相關，譬如雷諾氏現象就會明顯看到手指發白，甚至缺血氧而有發紫問題。

綜合上述可見，手腳冰冷主要與血液循環有很大的關係，因此改善血液循環問題也就能解決手腳發冷。張宜臻也提醒，手腳冰冷可能是心血管疾病的警訊，建議定期至醫院健檢以維持健康。

怎麼吃改善手腳冰冷問題？

張宜臻說，要改善手腳冰冷問題，飲食上可多補充下面四大營養素：

1. 鐵

鐵可幫助血紅素的合成，足夠的鐵有助於預防貧血，促進氧氣運輸至四肢，飲食上可多吃豬肝、豬血、蜆，素食者則可透過紅莧菜、黑豆、紅豆、干絲補鐵。

2. 鎂

充足的鎂可幫助肌肉放鬆，提高四肢血流量，促進血液循環，飲食上可多吃堅果種子（如：南瓜籽、杏仁、腰果）及深綠色蔬菜補充，另外85%以上的黑朱古力也含有豐富的鎂，想當小零嘴補充一下，也可以考慮看看黑朱古力。

3. 維他命B雜

維他命B雜於身體中維持許多重要的生理機能，如B1、B2、B3（菸鹼酸）與能量代謝相關，可幫助新陳代謝，B3有助於血管擴張，而維他命B12與造血有關，日常生活可多吃未精製的全穀食材、雞胸、瘦肉、三文魚補充B群。

4、維他命E

維他命E具有抗氧化的作用，能清除自由基，保護血管內皮細胞以維護心血管健康，飲食中葵瓜子、花生、黃豆、雞蛋都是維他命E不錯的來源。

除了飲食，營養師建議每周至少運動150分鐘、每日喝足每公斤體重30毫升的水，並做好保暖措施，可喝熱薑茶、戴手套及泡熱水澡並戒煙，對於改善手腳冰冷問題更加分。

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