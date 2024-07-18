睡眠窒息症｜愈睡愈累精神又差？5指標簡單判斷是否患睡眠窒息症

每晚都早早入睡，卻總是愈睡愈累、精神愈來愈差，明明枕邊人也說自己睡很熟又鼾聲如雷，睡眠品質究竟哪裡出問題？醫師指出，如果發現晚上睡覺時打呼嚴重，合併早上起床後精神不濟，可能就是「睡眠窒息症」，可從5個指標簡單判斷。



「睡眠窒息症」並不全然是睡不好，反而熟睡又打呼也可能有疾病，台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫說明，許多患有睡眠窒息症的病人，沒意識到自己有睡眠呼吸異常和睡眠中斷等狀況，以為總是睡很熟，殊不知嚴重打呼會打斷睡眠，本人還無意識，卻是導致疲勞和白天嗜睡的主因。

睡眠窒息症有危險性嗎？（按圖看清👇👇👇）

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我有睡眠窒息症嗎？5指標簡單判斷

此疾病好發在男性、中老年、肥胖、酗酒、心血管疾病、下顎短小及服用安眠鎮定劑的病人，約25%的成年人有某種程度的睡眠呼吸中止障礙。簡韶甫指出，病人常伴隨有精神不集中、頭痛、口乾、睡著時被嗆到或喘氣、脾氣暴躁不易控制等狀況。可從5指標簡單判斷自己是否患有睡眠窒息症，如下：

1. 長期疲勞

2. 白天嗜睡

3. 淺眠多夢

4. 嚴重打鼾

5. 被另一半發現睡覺時呼吸暫停



睡眠窒息症可分為中樞性、阻塞性及混和型。簡韶甫補充，中樞性起因於心臟衰竭，而阻塞性則肇因於睡眠過程中，控制呼吸道的肌肉張力降低，導致喉嚨變窄而影響呼吸。而呼吸中止會導致血液中氧氣濃度下降和二氧化碳濃度上升，當氧氣及二氧化碳失衡兩者嚴重失衡時，便會刺激腦部喚醒病人，並使呼吸次數增加來改善。

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只要睡一覺，就可診斷睡眠窒息症！

千萬別忽視自己夜晚打呼的現象！簡韶甫指出，睡眠呼吸症會造成白天嗜睡和注意力不集中，增加事故發生風險，研究表明病人發生交通事故的機率，是一般人的2倍以上。另外，沒有及時治療睡眠窒息症，患者心血管疾病的風險也會增加，如高血壓、心臟衰竭，心律不整或中風，可能是因為睡眠期間心率和血壓的變化所致。

因此，及時診斷與治療相當重要，簡韶甫表示，臨床診斷可參考呼吸中止指數，亦即每小時發生呼吸中止的次數。呼吸中止指數每小時小於5次是正常，5-15次為輕度，15-30次為中度，30次以上為重度。進一步可安排睡眠多項生理檢查以診斷是否確實有罹患睡眠窒息症，患者需要在睡眠實驗室中睡一個晚上，偵測打鼾聲音、心跳速率、呼吸氣流、血氧濃度、身體姿勢等。

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4方法幫助治療睡眠窒息症

假如確診睡眠窒息症，必須好好治療，它不單單只是睡眠品質不好的問題。簡韶甫說明，治療目標是在睡眠期間保持呼吸道暢通及減低危險因子，並消除睡眠障礙及改善心血管疾病風險。常見的治療方式包括：

1. 持續性正壓呼吸器：可透過面罩，維持睡眠呼吸道通暢。經過學習後，可以在家使用。

2. 減重：由於肥胖易造成頸部脂肪過多而向內擠壓，使得呼吸道狹窄，因此調整飲食、運動，對於合併肥胖或超重的病人來說，就可有效改善疾病。

3. 避免飲酒和鎮靜劑：它們會加劇嗜睡，增加發生事故的風險。

4. 手術：對於阻塞型睡眠窒息的病人，手術是另一種選擇。



簡韶甫表示，心血管疾病與睡眠窒息症是互相影響的，心血管疾病的危險因子會增加睡眠窒息症發生率；而睡眠窒息症也會增加心血管疾病的發生率。他建議，及早認知並好好控制危險因子，不只可以改善生活品質，也可以減少長期的死亡率。

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