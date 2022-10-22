睡眠窒息症｜男性、肥胖、酗酒患病機會較大！攝取3營養素助入眠

睡眠窒息症屬於一種睡眠障礙，因睡眠中不能呼吸導致睡眠中斷。



除了影響晚上睡眠品質，也會導致白天精神不濟、情緒不佳，進而影響工作及生活品質，增加心血管負擔。因此，平時注意身體狀況，做好預防及保養很重要。

睡眠窒息症8大症狀（按圖👇👇👇）

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哪些人是高危險群？

各個年齡層都可能罹患睡眠窒息症，其中以男性、肥胖、有酗酒及服用安眠藥、鎮定劑者，罹病的機會相對較大。

另外，扁桃腺過度肥厚、大舌頭、下巴後縮，更年期女性，頸圍太粗（男性大於51厘米，女性大於48厘米），鼾聲過響足以影響他人睡眠、打鼾並經常睡眠呼吸中斷併有白天過度嗜睡，清晨頭痛、認知不良、慢性疲勞、焦慮、抑鬱，有代謝症候群，平時血壓、血糖難以控制，患有心房震顫、心臟衰竭、心肌梗塞、腦中風，或是多囊性卵巢症、多發性硬化症、柏金遜症，也都是高危險族群。

睡眠窒息症如何預防？

要維持良好的睡眠習慣，建議睡前不做激烈活動，放鬆身體；平時應養成運動的習慣，遠離肥胖；避免睡前喝酒或服用安眠藥；改善睡眠環境，避免受光線、噪音影響，也有助於入睡。

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4指標評估睡眠品質好壞

若有以下4狀況，代表你的睡眠品質可能受影響，須進一步找出緣由：

1. 早上起床後是否精神飽滿，還是依舊覺得累。

2. 很難起床；是否有睡眠中斷。

3. 早醒，甚至難以入睡等情況。

4. 如果有睡眠中斷的情形，譬如睡前並未大量喝水，但半夜總是要起來上廁所，就要探討原因。



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3大營養素吃出好眠

想要避免睡眠品質受影響，晚餐吃對營養素食物，能幫助舒適的自然睡眠：

1. 色胺酸

色胺酸是人體必需胺基酸的一種，它會形成血清素，讓身體比較放鬆。可選擇蛋白質含量較高的食物，像是豆腐、南瓜籽、花生、牛奶、雞蛋等。

2. 醣類

因為在形成血清素的過程中，需要醣類來參與，所以適度的攝取醣類是有必要的，包括五穀、燕麥、藜麥、番薯等，都是比較健康的複合型醣類。

3. 含鈣食物

鈣質可以讓血管放輕鬆，包括牛奶、小魚乾、傳統豆腐等，都是很好的含鈣食物。如果是吃素的人，可以選擇含鈣量比較高的蔬菜，如芥蘭菜或莧菜。

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