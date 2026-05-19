深圳又新增一座萬象城 預計2027年開業 網民大讚設計大氣新穎
撰文：深圳報業
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近日，網傳深圳將新增一座萬象城商業體——萬象龍華（暫定名），引發市民廣泛關注。針對項目建設、開業時間等網傳訊息，5月18日，龍華區商務局向記者予以官方回應，確認該項目正穩步推進建設及招商工作，預計2027年正式開業。
此前有網絡博主爆料，萬象龍華項目建設工作正在有序開展。資料顯示，該項目總建築面積達13.4萬平方米，商業覆蓋B1至L7層，網傳開業時間為2027年4月30日。
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該消息一經發布便迅速刷屏網絡，不少網友看到項目效果圖後紛紛點讚，稱讚項目建築設計大氣新穎、極具質感，不少市民直言十分期待新項目落地運營。
5月18日，龍華區商務局官方向記者證實，龍華萬象城項目目前建設工作穩步推進，招商工作已正式啟動，相關部門正全力推進各項籌備工作，力爭項目於2027年順利開業，為龍華片區商業配套升級賦能。
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