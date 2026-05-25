老街坊帶你遊深圳靈芝：最潮街區已建成大悅城　甲岸村吃臭豆腐

【深圳靈芝】這裏保留着「數字+區」的暗號。有老市井的慢，也有城市迭代的新，飯後閒時，散步便能抵達兩座公園。5號線與12號線在此交匯，串聯起市井和繁華。



我的朋友Tong從小在靈芝長大，今天和她一起回到這裏，再次拼湊童年的碎片回憶。靈芝，好久不見。

弘雅小學、文匯中學，有多少老寶安人一條路讀到大。「弘道頌雅」的校訓深深印在一代人的心底。（ShenzhenLOOK授權使用）

這裏有大家常去的靈芝公園、新安公園、還有老寶安小孩從小吃到大的許多老字號店鋪：

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這就是靈芝

深圳有很多讓人印象深刻的地鐵站名稱，靈芝也算一個。這個地鐵站名稱藏着雙重底藴，1991年靈芝公園建成，因地形形似靈芝而得名，加上承載着上合村的孝德文化，由此得名。

Tong就是伴着這個名字長大的。從走不穩路的小孩，到如今即將步入職場的大人，她一路見證着靈芝這24年的變化。

不講路名 「數字＋區」是獨特暗號

老靈芝人不分南北、不講路名，如果你說「數字+區」對方能對上暗號，那就是真·老靈芝沒跑了。這份編號習慣，是新安街道老城區的共同印記。編號的劃分也無規律可循，10區前面是25區，8區和19區只隔着一條馬路，聽着無厘頭，但從小就是聽大人們這麼叫的。

靈芝公園：第一次坐摩天輪的地方

靈芝公園以前被叫做「隔岸後山」，以前站在這裏能遠眺海景，崗上長滿了榕樹和松柏。對於一些90後靈芝人來說，這裏更是童年的快樂天地，承載了小時候坐摩天輪、玩碰碰車、衝浪船、迷宮等遊樂設施的回憶。

這裏是童年的快樂天地。（ShenzhenLOOK授權使用）

靈芝真的很宜居

許多朋友對靈芝的初印象，就是交通方便、綠化多、學校多、好吃的也多。這裏有大家常去的靈芝公園、新安公園、還有老寶安小孩從小吃到大的許多老字號店鋪，許多還依舊開着。

小時候住在這裏，電影院、游泳館等設施都有。除了周末假期，那時候的讀書生活基本沒離開過靈芝。

這些數字對應的地方你還記得多少？

10區：時尚女人街

以前的頭花髮卡都在這買的。

在沒網購、沒商場的年代，女人街就是最時髦的地方。（ShenzhenLOOK授權使用）

在那個沒網購、沒商場的年代，女人街就是最時髦的地方。小衫、飾品、小包包，路窄店鋪多，人多的時候會被擠得很難動彈。因為人多，還有不少人在這丟過手機。

5區：五區街市

小時候就跟着媽媽到這裏買菜。

五區市場對於老寶安人而言，是地標式的記憶。這裏建於1985年，從前是比較髒亂的，後經改造整潔了許多，不同分區井井有條地陳列着，菜品海鮮應有盡有。

在飛速發展的城市中，有些職業已經漸漸在深圳消失了，而這裏還藏着不少老手藝人開的無名小鋪。

44區：創業天虹

我出生那年開的，今年是第24年。

靈芝有創業天虹和前進天虹，創業店開得更早些，從Tong出生那年開的，今年已經是第 24 個年頭了。小時候跟着家人在這逛超市、買新衣服，到長大後自己來買日用品、約朋友吃飯，它陪着一代寶安人，從小孩長成大人。

11區：酷啦啦

周末喜歡和同學約這唱歌。

當年同批的紅人館、K-one、大本營都關門了，酷啦啦應該是靈芝現存最老的ktv，周日和朋友們拼個下午場，就可以消磨一整個午後。可惜風光不在，即使翻修過也看得出歲月痕跡。

5區：海雅繽紛城

小時候就被抓到這後面學奧數奧英。

海雅繽紛城是寶安第一個商業綜合體。（ShenzhenLOOK授權使用）

市場旁邊就是海雅繽紛城，2013年開業後成了最熱門最多人的商場，可以說是寶安第一個商業綜合體。

青春的很多回憶都在這附近發生。小時候被抓去海雅後面學奧數奧英，是童年的噩夢之一。上完再去對面那家老M記吃個甜筒犒勞辛苦的自己。

7區：甲岸村

住在這，減肥的話會有點困難。

甲岸村在老寶安人口中叫做「隔岸」。（ShenzhenLOOK授權使用）

甲岸村在老寶安人口中叫做「隔岸」。老街、老巷、老牌坊，出村是海雅，遛個彎兒就能到公園，附近很多店從小學吃到上班，對面的mytea奶茶也是很多人的回憶。

村裏還有1999年開到現在的化州糖水還有人氣很旺的小羅家和老羅家臭豆腐，兩家味道各有千秋，你更喜歡吃哪家？

8區：香繽廣場

老牌商圈，樓下的家樂福已經停業。

8區的香繽廣場，是靈芝不可替代的老牌商圈。這裏藏着許多靈芝人的回憶，樓下2006年開業的家樂福，經營了17年直至2023年停業，小時候跟着爸媽來這裏採購生活用品、囤零食，是周末最期待的事。

25區商業步行街 建成大悦城了

以前每周五都期待放學去這逛街。

以前25區可以說是靈芝最潮的地方。（ShenzhenLOOK授權使用）

以前還沒大悦城的時候，25區可以說是靈芝最潮的地方。酸嘢、酸辣粉、新書包，每個周五放學都會和同學約着去那，當不想跑東門或者西鄉真理街的時候，在裏面買衣服是個不二之選。裏面曾經最有代表性的ktv是k-one和紅人館，如今，他們也和我們說了再見。

住在靈芝 想不長胖有點困難

意瑞美食店 從小吃到大的湯粉了

這家老店沒有裝修，一碗豬雜湯粉，是附近街坊一代人的回憶。每到吃飯時間，店裏就坐滿熟客。湯頭鮮而不膩，豬雜乾淨爽脆、分量紮實。除了湯粉，他家的蓋飯也很熱銷，是下班後放學時，是結束忙碌後實在的一餐。

新世界餐廳 後面搬走了還會回來吃

新世界茶餐廳的咖喱雞，比任何日式泰式都對味，是從小吃到大的味道。（ShenzhenLOOK授權使用）

新世界茶餐廳的咖喱雞，比任何日式泰式都對味，是從小吃到大的味道。再加上一杯凍檸茶就是標配的快樂。弘雅店搬過新址，環境更亮堂，可味道一點沒變，依舊是街坊們離不開的自家食堂。

金暉牛扒之家 第一次吃牛排的地方

這家是很多靈芝人第一次吃牛排的地方。（ShenzhenLOOK授權使用）

這家是很多靈芝人第一次吃牛排的地方。大概在94年左右，這裏就已經很受歡迎，小時候一到周末，家長帶着去吃一份三四十塊的牛排套餐。燒味也很受歡迎，需要踩點去窗口排隊。家裏沒做飯時，媽媽就常去這買斬料加菜。

上合燒骨店 每次都要搭配一份瀨粉

上合燒骨店1979年便有了，最香的還是早年鐵皮棚大排檔。招牌自然是燒骨，經瓦缸燒製，標配是搭上一碗瀨粉。早年這家掌勺的是位老師傅，老上合人基本都吃過他做的燒骨。

走，去董記喝碗香芋露

甲岸村的化州糖水，從1999年開到現在，算是深圳古早糖水屆的初代網紅，老靈芝人人皆知。這麼多年來，它憑藉一碗香芋露火了二十多年，好評依舊。

記憶中這家店面還是黃色的

檸檬樹舊舊的黃色店面已經成為回憶了。它一直開在海雅對面，在甲岸村名氣不小。一杯凍檸茶，一份菠蘿包，就能跟朋友坐在這吹水一下午。

甲岸村的人氣小吃 全寶安都知道

甲岸村的人氣小吃之一。（ShenzhenLOOK授權使用）

在甲岸村裏有兩家人氣很高的臭豆腐，分別是老羅和小羅臭豆腐。之後這條街來了很多臭豆腐攤，都抵不過這兩家人氣旺。

二樓有小閣樓 招牌是煲仔飯

早晨店連鎖餐廳，既不賣早點，在深圳也沒有連鎖店。它開了27個年頭，主打煲仔飯。曾經還有幾家分店，如今只剩建安一路這家。「每次不知道吃什麼，就來這點上一份煲仔飯。」

從幼兒園到高中前 就沒離開過靈芝過

建安小學 很多人的小學這讀的

建安、寶中、新中，校服一穿就是十幾年。（ShenzhenLOOK授權使用）

在這裏，一條路讀完整個青春。建安、寶中、新中，校服一穿就是十幾年。同學都是鄰居，放學一起踩單車，等到畢業都會感慨一句：從幼兒園到高中，就沒出過這條街道。

校門口的小賣部老闆還是沒變

放學時，校門口的文具店就是最熱鬧的地方。一放學就衝到這買冰棍還有卡片周邊。再次回到，老闆也還是當年的模樣。

學校對面的麵包店和縫補街

學校對面的麵包店依舊還在，毛毛蟲麵包是小時候的最愛，除了麵包店旁邊那條縫補賣花的巷子也還在那，攤主似乎也沒有換過。

學校對面的麵包店依舊還在。（ShenzhenLOOK授權使用）

寶民中學校門口的店都沒有變

寶民小學後門的街巷，是學生們放學的必經之路。華星文具店、華星照相館、楊記腸粉店，路邊的藥店和麵包店，再提起，還是能清晰說出每一家店的位置。

寶安中學 下一站洪浪北

寶安中學，位於洪浪片區，2010年搬來這裏。沿着洪志路通往學校西門，高中部與初中部僅一路之隔。很多寶中學子，在這條路上走了6年。還有曾經的「安琪大酒樓」和「金好彩大酒樓」，又是多少老寶中人的青春？

新安中學 從前初高中是合體的

新安中學創辦於1988年，如今初中部還在老校區，新高中部搬到了寶體那邊。在很久之前，初高中部是合在一起的。以前的高中部活動還蠻多的，十大歌手、園遊會、元旦晚會，如今不知道又會有什麼活動呢。

從弘雅到文匯 許多人的上學之路

弘雅小學、文匯中學，有多少老寶安人一條路讀到大。「弘道頌雅」的校訓深深印在一代人的心底。那會同學大多住同一個小區，放學一起踩單車，回家順路買零食，成了現在回味起來是温暖依舊的記憶。

住在靈芝 這些也是生活的日常

新安公園 小時候滑旱冰的地方

新安公園。（ShenzhenLOOK授權使用）

新安公園從大型公園變成了小型社區公園，以前還有一個旱冰場，如今已經消失了，小時候在那摔了無數次才學會暢快滑行。除了滑旱冰，新安游泳場也是許多人放假的第一站。

書店三巨頭 只剩它還在守着

三味書屋這家店是兩兄弟高中畢業後創業開起來的。最早在建設局對面青少年活動中心，後來搬到現在的地址。過去他和新華書店和友誼書城被叫做「書店三巨頭」，那會新華書店不僅可以看書買書，還能配眼鏡，Tong小時候還在裏面迷路走丟過。友誼書城以前也有叫恆豐遊戲城，如今友誼書城、新華書店都關了，它還在。

許多我們以為會永遠在的地方，在我們一次次離開又重返的空隙裏，悄悄退場。再見了，恆豐遊戲城、友誼書城、大華酒樓、新一佳、人手一杯的8+8和新安公園的旱冰場……在時間帶走更多之前，多回靈芝看看吧。

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