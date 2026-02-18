全國首個！深圳運動館搬入地鐵站　黃木崗、福田運動美食一條龍

深圳地鐵站內竟然可以打羽毛球、打桌球，甚至做gym？全國首個設於交通樞紐內的運動場館，位於福田區黃木崗地鐵站負一層的「黃木崗運動館」，近日再度升級，直接將健身房「搬」入地鐵站，配置堪比專業健身室，讓市民下班路過、周末逛街，隨時隨地都能「想動就動」，無縫實現運動自由。



深圳黃木崗運動館位於福田區黃木崗地鐵站負一層（3號與10號出入口之間），總面積達1100平方米，設有3個羽毛球場、2個網球機練習場、3個專業級桌球場，以及1塊標準匹克球場，所有場地均按專業賽事標準配置。

近日場館三期新增兩片健身區域，位於10號出入口東側，總面積約550平方米，分為有氧區、力量區、自由重量區及拉伸區，配備多台跑步機、橢圓機、深蹲架、划船訓練器、推胸及大腿訓練器、單雙槓，以及不同重量級的啞鈴組，滿足從入門到進階的「擼鐵」需求。場內更設有淋浴間，讓市民運動完大汗淋漓後，可以直接在站內洗個舒服的澡。

不止黃木崗，福田樞紐同樣設有運動館，位於負一層時尚美食廣場C區，地鐵站出來走幾步就到。場內有3個專業桌球場，選用比賽級球桌，搭配專業運動燈光，全程自助掃碼進場，不用等人、不用預約，到場就能立刻開打。

另設1個標準匹克球場，按標準尺寸鋪設地面，彈性適中，跑跳起來膝蓋無壓力，適合家庭出動輕鬆燃脂。運動完餓了，出門就是時尚美食商圈，奶茶、小吃、正餐應有盡有，「運動+干飯」動線完美閉環。

深圳將運動場「搬」進地鐵站，獲不少網民羨慕，大讚「真是合理利用空間的神操作」、「深圳市民太幸福了」、「特別愛深圳」、「還得是深圳」、「這樣的設置特別人性化」。市民遊客可通過掃描二維碼進入「深鐵文體通」小程序，預約場地及查詢實時資訊。