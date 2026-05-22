百聞不如一逛　解鎖深圳文博會灣區科技與文化｜趣Share大灣區

5月21日，第二十二屆中國（深圳） 國際文化產業博覽交易會（下稱深圳文博會）在深圳國際會展中心（寶安）啟幕。為期5天的展會以「文化+科技+產業」深度融合為特色，粵港澳大灣區元素更在文博會上吸引大批觀眾打卡。



在粵港澳大灣區文化產業創新館，由香港白鐵工藝師余兆枬帶來的作品，成為文博會現場的「網紅打卡點」。余兆枬以香港上世紀五六十年代盛行、如今近乎消失的白鐵為原料，打造了香港常見的白鐵通風管道裝置，巧妙構成「HK」字母，結合交通燈互動燈光與市民日常圖案，生動呈現香港錯綜複雜的交通網絡與生活百態。余兆枬希望藉助文博會，用新方式展現與香港息息相關的傳統工藝，讓更多人了解這段城市記憶。

香港白鐵工藝師余兆枬。（林芷瑩攝）

香港館內的麻將粵語猜謎藝術品前人頭攢動，來觀展的深圳市民吳先生直言，展品不僅運用麻將的圖案，還加入粵語的寓意，讓觀眾去猜字母，非常有意思，「像『忠忠直直』『不上不下』就很有廣東味，看著就很親切」。他感慨，文博會匯聚了全國各類先進設計，不僅讓觀眾拓寬文化視野，也為商家搭建對接市場的優質平台。

第22屆深圳文博會「香港館」。（林芷瑩攝）

吳先生表示，展品不僅運用麻將的圖案，還加入粵語的寓意，非常有意思。（林芷瑩攝）

科技創新是本屆文博會的一大亮點。在文化科技館，億航智能的無人駕駛載人航空器EH216-S成為人氣焦點。

2025年，億航智能EH216-S的運營航司獲得民航局頒發的全國首批載人類無人駕駛航空器運營合格證，集齊型號合格證、生產許可證、標準適航證與運營合格證「四大通行證」，EH216-S由此成為全球首款可商業化運營的無人駕駛載人航空器。

億航智能無人駕駛載人航空器EH216-S。（林芷瑩攝）

億航智能副總裁賀天星稱，「空中出租車」既可以提高出行效率，也可以幫助未來城市的發展。（林芷瑩攝）

億航智能副總裁賀天星稱，未來在擁擠的城市中，可以「打一台空中出租車」，遇到緊急情況時，也可以用於轉運傷病員，做到應急救援的功能，「既可以提高我們的出行效率，同時也可以很好地幫助未來城市的發展」。他又表示，隨着粵港澳三地更多的低空監管政策的互融互通，億航有望開通連續三地的新航線。

詠聲動漫公共事務總監徐泳彤表示，政府精準對接企業需求，真金白銀的扶持企業在精品化創作上更有信心。（林芷瑩攝）

據了解，2025年廣東規模以上文化及相關產業營收達27730.46億元，文化產業增加值連續22年居全國首位。同年5月，廣東重磅發布文化產業高質量發展六大「政策包」共87條舉措，落地一年成效顯著——半年內全省新增近300個影視劇組進駐拍攝，效率提升70%，為文化產業注入強勁動能。詠聲動漫公共事務總監徐泳彤分享了政策紅利帶來的切實變化：「電影《落凡塵》在製作階段就獲省市重點扶持，明年推出的《鳳凰與我》已獲首批劇本扶持基金。政府精準對接企業需求，真金白銀的扶持讓我們在精品化創作上更有信心。」

廣州力天文化科技集團力天數字板塊負責人周慧敏則展示了AI技術賦能文化創作的實踐成果：「我們藉助AI輔助策劃創意、美術設定和場景製作，深耕嶺南文化，去年與南越王宮博物院合作的『大王今天不早朝』MR沉浸式漫遊體驗廣受好評，未來希望打造更多廣府文化、北京路千年商都文化等地域IP體驗項目。」

粵港澳大灣區文化產業創新館「香港館」。（South）

粵港澳大灣區文化產業創新館「香港館」。（South）

本屆文博會廣東展團以「勇立潮頭，譜寫廣東文化產業發展時代新篇」為主題，呈現「AI+文化」融合新場景——樂聚Roban機器人與趣丸科技推出的AI虛擬樂隊live show、詠聲動漫豬豬俠AI互動陪伴機器人等，引領文化消費創新潮流。香港展團以「開箱香港——一盒一故事」為主題，將市井煙火、非遺工藝封裝進「盲盒」；澳門展團則展示文化遺產與非遺傳承，展現灣區多元文化魅力。