深圳升級交通管制　華強北一夜清空違停「電雞」　闖禁區罰2000元

被戲稱為「電雞之城」的深圳，近日針對電動單車發布嚴格管理措施。由4月1日起，深圳正式實施新版電動單車「三級限行」管理措施，其中一級限行區採取24小時全天候禁行，違法者最高可被罰款2000元人民幣。重災區華強北在整頓首日即出現「大清算」，大批電動車被拖離一夜清空，引起市民關注。



「三級限行」交通管制 一級禁區闖入即罰二千

深圳現時登記上牌的電動單車已突破600萬輛，平均每3個深圳人就擁有一輛，密度極高。為了整頓交通秩序，當局劃分三級限行區：一級區域全天候禁行；二級區域禁止除民生行業外的車輛通行；三級區域則實施分段禁行，除接送學生外不得通行。

值得注意的是，這一輪限行升級與APEC會議籌備工作高度重合。一級限行區近期新增了福田區香蜜湖路輔道等路段，該片區涵蓋了深圳國際交流中心及「城市客廳」等迎接國際會議的核心工程。此外，華強北及東門等繁忙商圈亦被列入全天候禁行名單。

華強北一夜清空「電雞」 加裝鐵欄實行人車分流

作為深圳最具代表性的地標，華強北步行街以往隨處可見電動車穿梭。但在新政實施後，有網民於4月4日發帖指，華強北（振中路至振華路區域）的電動車已「一夜清空」，地面甚至加裝了鐵欄杆以防車輛駛入。目前，華強北已嚴格執行人車分流，非機動車僅允許在指定車道通行，全域禁止停放。

深圳大力整頓的背後，是觸目驚心的事故數據。據深圳交警統計，2025年全年交通事故中，涉電動單車的佔比高達62%，而在亡人事故中，佔比更高達75%。不少市民抱怨，「小電驢」在行人路和機動車道扎堆，已成城市「老大難」問題。

深圳在城市規劃之初未為非機動車預留足夠空間，導致隨後爆發式增長的電動車只能在輔道、行人路邊緣「借道」，形成人車混行的混亂局面。隨着限行措施收緊，雖然道路安全有望提升，但亦觸及不少普通市民日常出行及大量外賣員、快遞員的生計，如何在城市治理與民生需求間取得平衡，仍是深圳的一大挑戰。