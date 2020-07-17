【一分鐘看世界】駐港媒體遷移行動？Twitter黑客風暴、東京疫情

今天是7月17日星期五，在大致天晴的一天，以下是你需要知道的國際新聞：

美國駐港媒體遷移行動？

「港區國安法」風波持續，繼《紐約時報》將把約三分一的駐香港員工撤走轉至首爾後，《華爾街日報》引述知情人士報道，其他國際新聞機構也有考慮類似舉動，包括《華爾街日報》和《華盛頓郵報》在內的新聞機構，已在權衡必要時將員工調往其他辦事處的可能。《紐約時報》同時提到，該報資深記者儲百亮（Chris Buckley）不獲香港政府續期工作簽證。

中美關係繼續惡化，繼傳出華府考慮對中國共產黨成員實施旅遊禁令後，美國21位前外交官員又聯署呼籲向受國安法威脅的香港人提供庇護，外界關注特朗普會否制裁中港官員……（按此閱讀更多）

《華爾街日報》7月16日引述知情人士報道，包括《華爾街日報》和《華盛頓郵報》在內的其他新聞機構，已在權衡必要時將駐港員工調往其他辦事處的可能（Getty）

Twitter黑客風暴

Twitter遭受黑客入侵，多個名人帳號突然「出事」，無端出現收集比特幣的騙案帖文，受影響帳號包括前總統奧巴馬、前副總統拜登、富豪巴菲特等，導致Twitter一度要暫停「藍剔」帳戶的發文功能。FBI已經宣布進行調查，大家還在討論誰受害、誰不受害時，分析指黑客或掌握操控Twitter帳戶方法，後果可以很嚴重……（按此閱讀更多）

圖為2013年11月Twitter在紐約上市時，交易所外掛出大型Twitter橫額（Getty）

東京新增確診又新高

日本疫情繼續反彈，東京新增286人確診創有紀錄以來新高，當地輿論也開始把矛頭指向日本政府，指責政府抗疫不力，其中日本輿論最近關心的，是政府何時才願意取消名為「Go To Campaign」的旅遊振興計劃，日本政府遭批評明知道疫情正在升溫，但遲遲不願取消或延後計劃。另一方面，疫情也刺激當地設計師的創意，推出不用再怕眼鏡起霧的浮誇「拉麵口罩」……（按此閱讀更多）

點圖看看日本設計師柴田孝宏的「拉麵口罩」及更多騎呢設計：

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特朗普臨陣換將救亡

爭取連任的美國總統特朗普（Donald Trump）在多個民調繼續落後對手拜登（Joe Biden），唯有在大選前變陣尋求新變化，撤換競選經理，由原本的副競選經理施特平（Bill Stepien）頂上。特朗普擔心選情，但也有研究認為，民調統計恐怕未真實反映他的支持度，皆因當中可能有特朗普的「隱形勢力」……（按此閱讀更多）

荷里活被批自我審查

美國司法部長巴爾（William Barr）7月16日批評迪士尼等荷里活企業、以及蘋果公司及微軟（Microsoft）等科技巨頭，指這些公司的行動過分討好中國……（按此閱讀更多）

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