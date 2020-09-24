一分鐘看世界｜Tesla告華府、聯合國大會火藥味濃、TikTok輿論戰

今天是9月24日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

Elon Musk鴻圖大計

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）9月22日擘劃出大幅削減電動車電池設計以及製造成本的計劃，可望讓消費者以2.5萬美元（約19.5萬港元）買下特斯拉的電動車，不過這項改變需要3年時間達成。與此同時，公司入稟要求裁定美國政府對從中國進口電動車零件徵收關稅違法，並提出連本帶利退還款項.....（請點擊了解更多）

【相關圖輯】Tesla電池日｜Model 3三年保值率高達90.2% 遠超過傳統燃油車

+ 11 + 11 + 11

聯合國大會

聯合國一般辯論在美國紐約時間9月22日至26日及29日舉行。各國領袖或代表將在這段時間內演講，闡述對國家發展及國際合作願景。然而今年的演說，成為不少國家點名或不點名批評或回應別國的平台，美國總統特朗普（Donald Trump）的言論令人側目，其他包括中國、美國、俄羅斯、菲律賓、伊朗等。中國外交部針對特朗普在聯合國大會嚴詞抨擊中國，中方下午正式還擊，不點名反指特朗普「編造謊言」，以「不可告人的政治目的」無端抹黑，證明「霸凌行徑」是全球最嚴重威脅……（點擊了解更多）

中國國家主席習近平宣布中國計劃2060年實現碳中和，圖為習近平9月22日在第75屆聯合國大會上通過電話屏幕遠程發言。（AP）

TikTok輿論戰

美國封殺TikTok的最新進展是，後者在美成立新公司，引入美資參與管理，以釋除華府對TikTok威脅國家安全的疑慮。不過中國字節跳動稱將新公司會是其子公司，以及特朗普威脅倘若字節跳動仍對它有任何控制權，就不會批准交易。風波來到此，無論哪一個戰場，中美面對的都是一場「政治爭鋒騷」，中國方面「準備好了與美方的霸凌行徑和強盜邏輯開展堅決鬥爭」，特朗普則像一家德國媒體形容的那樣「試圖在選戰中通過與另一個超級大國的角力騷出自己的肌肉」（請點擊了解更多）

↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎？請點擊放大觀看：

+ 8 + 8 + 8

美國新任大法官人選

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）逝世後，總統特朗普將在9月26日提名新的大法官人選，隨着經常反對特朗普的參議員羅姆尼（Mitt Romney）也表態支持決定，令提名可獲在美國大選前通過的機會再升高。目前大熱人選是來自第七巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett），她是七個孩子之母，但她的右傾及宗教立場被指會令最高法院進一步傾斜……（請點擊了解更多）

圖為2018年5月，巴雷特（Amy Coney Barrett）出席聖母大學法學院的演講。巴雷特是最高法院大法官大熱人選（AP）

盧卡申科宣誓就任

盧卡申科（Alexander Lukashenko）宣誓就任白羅斯總統，展開第六個任期。就職儀式事前並無公布，有反對派領袖形容儀式是鬧劇，也有歐洲國家重申不承認選舉結果。明斯克爆發示威，安全部隊扣押民眾，並發射水炮驅散群眾……（請點擊了解更多）

編輯精選

美眾議院通過新疆問題法案 限制進口強制勞動商品

安華稱已獲多數馬來西亞議員支持 宣布國盟政府已倒台

新冠肺炎｜強生疫苗進入第三階段測試 6萬人參與最快年底有結果

撤船止戈：土耳其緣何突然示好希臘？

必看話題文章

澳洲塔斯曼尼亞470條領航鯨擱淺 380條不幸已死

越南無良商人回收32.4萬個「用過避孕套」清洗再出售 32歲女涉案

英國小村網絡「離奇」定時受干擾？電訊公司發現「元兇」竟是它

↓疫情仍然肆虐，想看看不同地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。