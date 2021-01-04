一分鐘看世界｜比特幣狂熱、拜登勝選確認受滯？疫苗黑市是必然？

今天是1月4日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

Bitcoin背後的問題

加密貨幣比特幣在美國東部時間3日早上升破3.4萬美元，創歷史新高，距離它升破3萬美元不足24小時，由此可見一些投資者有多追捧。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）帶來的不確定性，令它跟黃金及白銀等商品一樣價格急升。理論上只能產出不足2,100萬枚的比特幣確實是稀缺的。這種稀缺性也成為市場炒作的焦點。但它真是這麼稀缺嗎？此外它的特點以及應用場景有限，難以被各國政府認可，也令它難有大作為……（點擊了解更多）

圖為2020年3月13日路透社發布的一張比特幣的設計圖片。（Reuters）

中歐投資協定

中國及歐盟領導人2020年12月30日宣布，中歐投資協定談判如期完成，它對雙方貿易、關係及企業發展等方面有重要影響。一位中國政策人士稱，中歐經貿通過互補合作所釋放出的紅利，將對經濟增長產生明顯拉動作用，也會對沖新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及貿易摩擦帶來的負面影響。華府需要憂慮美國是否會被成形中的歐亞大陸一體化體系「光榮孤立」……（點擊了解更多）

↓更多有關中歐投資協定的照片，請點擊放大觀看：

疫苗短缺之憂

日本及菲律賓都有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗走私入境，德國生物新技術公司（BioNTech）聯合創辦人沙欣（Ugur Sahin）1月1日稱供應有缺口。姑勿論疫苗如何流入日、菲，這都讓人們看到這是疫苗面市初期的「副產品」。在疫苗供不應求下，走私及假貨的歷史會重演？

↓更多有關新冠疫苗的照片，請點擊放大觀看：

拜登「登基」遇阻？

美國國會1月6日舉行聯席會議，認證選舉人團就總統選舉投票的結果、以確認民主黨人拜登（Joe Biden）當選。共和黨參議員霍利（Josh Hawley）及一些黨友已表明會反對認證投票結果，惟他們成功的機會很微。有共和黨國會議員入稟法院，要求擴大副總統彭斯（Mike Pence）權力，令他可以無視選舉結果，官司在1月1日遭駁回。彭斯2020年12月31日曾要求法官駁回訴訟……（點擊了解更多）

↓更多有關拜登當選美國總統的照片，請點擊放大觀看：

美參議院爭奪戰

2020年美國大選中的大部分選舉結果已出爐，惟喬治亞州（Georgia）仍需於1月5日就2個參議院的議席舉行第二輪投票。是次選舉能決定掌管參議院的政黨。總統當選人拜登（Joe Biden）和現任總統特朗普（Donald Trump）都會在4日前往喬治亞州舉行競選造勢活動……（點擊了解更多）

↓更多有關參議院爭奪戰的照片，請點擊放大觀看：

編輯精選

地理看世界｜西非薩赫勒：沙漠之緣何成恐怖主義重心？

不安穩的選舉過後 中非共和國能否走出十年戰火？

2021年新冠變異疫苗或難撐 歐美經濟陷入「失能」

必看話題文章

全球最年長人瑞慶祝118歲生日 目標是健康活到120歲

馬來西亞人夫新年盡興以戒指套下體 最終變成「活塞男」事件翻版

美國51區或許沒外星人 卻是「黑項目」藏身處 華府從未證實存在

↓想知道一些國家民眾在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。