李在明拒日韓深化軍事合作：日本須誠摯道歉　先化解歷史仇恨

撰文：觀察者網
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6月8日，韓國總統李在明在青瓦台舉行就任一周年記者會。會上，李在明排除了近期擴大與日本軍事合作關係的可能性。他堅持認為，在此之前需解決歷史遺留問題，日本必須誠摯道歉。

韓聯社稱，被日本記者問及對《物資勞務相互提供協定》（ACSA）的看法時，李在明作出上述回答。

6月8日，韓國總統李在明在青瓦台出席上任一週年紀念記者招待會，回答記者提問。（Reuters）

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李在明表示：「我告訴（日本首相高市早苗），考慮到當前國民情緒，很難接受這項協定。」

「對於此協定，現在韓國民眾會想『他們到底在說什麼』。」李在明補充說：「儘管我認為協定有現實必要性。但如果我說出來，我肯定會捱罵。所以請理解我們的立場。」

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關於韓日關係，李在明指出：「兩國在歷史問題和領土爭端上存在衝突。即便如此，也沒有必要完全放棄其他合作事宜……我們必須管理好我們能管好的事情。」

他同時表示：「韓美日、韓日軍事合作問題有些特殊。我認為，從長遠來看，東北亞的安全問題應該朝向多邊安全機制發展。但目前仍有需要謹慎處理的方面。」

為了解釋為何韓國尚不能擁抱與日本的軍事合作，李在明舉例說，這就好比一名男子被毆打住院後，施暴者卻要求他握手言和。

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「我們明明是被拳頭打傷了……」李在明質疑稱：「雖然可以表面上友好相處，但真的能完全合作嗎？這是因為問題的本質還沒有得到徹底解決。只有問題得到解決，才能建立真正的韓日關係。」

他說：「要成為真正的朋友，那個施暴者必須真心道歉，並保證下不為例。」

日本在1910年至1945年期間殖民朝鮮半島，留下的傷痕從未完全癒合。領土主權、強迫勞動和慰安婦等歷史問題的長期積怨，一直困擾著韓日兩國關係。

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對此，李在明表示：「這一切與金錢或賠償無關，完全是一個情感問題。」

韓聯社解讀稱，李在明上述發言意味著，他認為，在考慮國民情緒的前提下，韓日應繼續推進合作，但全面軍事合作需要歷史遺留問題得到徹底解決後才可實現。

李在明發表此番言論之前，5月30日，韓國國防部長官安圭伯在新加坡出席香格里拉對話會（Shangri-La Dialogue）期間與日本防衛大臣小泉進次郎舉行會談，討論了兩國簽署ACSA的事宜。這是李在明政府上台以來，韓國國防部首次正式公開承認與日本圍繞該協議進行了討論。

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隨後，日方傳出消息稱，兩國簽署ACSA已在會議議程上。但不久後，韓國國防部一名發言人斷然否認韓方正在考慮簽署此類協議。

據報道，過去，韓國政府曾試圖引入此協定，但引發激烈的公眾輿論反彈。

2012年，應美方要求，時任韓國政府曾試圖與日本簽署ACSA，但在簽署儀式前幾個小時，由於公眾強烈抗議，該協議被突然取消。兩國最終於2016年簽署了「軍事情報保護協定」（GSOMIA）。報道稱，韓方在2019年的一次雙邊貿易爭端中威脅要中止該協議，但因美國反對而未果。

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「由於這次痛苦的經歷，首爾方面認為，近期內很難將這個議題重新擺上桌面。」韓國軍事研究所高級研究員金烈洙（Kim Yeol-soo）表示，然而，如果通過「穿梭外交」，氛圍繼續改善，「情況可能會好轉」。

日本首相高市早苗自上任以來，一直積極開展「穿梭外交」，多次與李在明會面。

韓國國家戰略研究院歐亞研究中心主任杜鎮浩（Doo Jin-ho）分析稱，高市政府「相信，現在是兩國簽署雙邊協議最合適的時機」。他說，日方認為，如果朝鮮半島發生衝突，作為韓國近鄰，日本將是韓國最合乎邏輯的軍事物資和設備供應來源。

2026年5月19日，韓國安東，韓國總統李在明（右）與日本首相高市早苗（左）在會晤期間合影留念。（Reuters）

「然而，歷史恩怨仍然是一個障礙，許多韓國人懷疑日本的動機。」杜鎮浩指出：「韓國人懷疑，日本軍隊可能以此類協議為幌子重返朝鮮半島。」

韓國國防大學教授鄭漢範（Jeong Han-beom）稱，首爾理解「加強對日安全合作的需求正在增加」。

他同時表示：「但考慮到日本過去的錯誤行為，許多韓國人仍然對其進行此類合作的承諾持懷疑態度。如果有人曾為自己的錯誤道歉，但轉頭就忘記了，甚至第二天就否認道歉，你怎麼能信任他們？」

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