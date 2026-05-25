韓國Starbucks早有前科？李在明批其曾冒犯世越號船難：卑劣行徑

韓國星巴克（Starbucks）因在5月18日光州事件紀念日當天以「坦克日」（Tank Day）為名，促銷一系列被稱為「坦克保溫杯」（Tank tumblers）的商品，因而引發外界強烈批評和當地大規模的抵制潮，事件持續發酵。韓聯社報道，總統李在明認為，星巴克可能並非首次出現類似爭議，因近日有當地政客指其於前年「世越號」事故悼念日當天，刻意舉行女海妖賽蓮（Siren）相關活動，他對此發聲強烈批評。



李在明周六晚上在社群平台X上分享共同民主黨議員丁秦旭（Chung Chin-ook，音譯）的一則貼文，指韓國星巴克曾於2024年4月16日（即世越號船難10周年當天）推出經典商標馬克杯。由於星巴克商標採用希臘羅馬神話中的海妖「賽蓮」（Siren）形象，而根據希臘神話，賽蓮是居住在荒島上、半人半魚的海妖。她會以甜美的歌聲引誘水手，導致船隻觸礁沉沒後，並吞食船員；故再度引發韓國人民的聯想質疑。李在明補充稱：「我希望這不是真的。」

近日有當地政客指其於2024年4月「世越號」事故悼念日當天，刻意舉行女海妖賽蓮（Siren）相關活動。圖為5月21日，有韓國民眾在當地一星巴克分店外示威抗議。（Reuters）

李在明重申：「4月16日當天，世越號罹難者家屬仍沉浸在悲痛之中，全體國民也共同哀悼，但他們卻舉辦這種帶有隱晦嘲諷意味的活動，既侮辱罹難者又愚弄國民，甚至似乎還樂在其中」。他認為這不是什麼極端網上論壇的貼文，而是大企業官方舉辦的活動，形容情況讓他無言以對。世越號事件則是韓國建國以來最慘船難，總計導致304人罹難。

他最後指出，若將這些事件串聯來看，最近的「坦克日」活動很難讓人相信只是單純巧合。他說：「這種一再輕蔑國家暴力與重大慘案受害者的卑劣行徑，終將受到全民審判。他們的所作所為，不只是低俗商人的低級行徑，更是惡毒商人的卑鄙作為。」