英女遊印度3個月突發癲癇後精神錯亂　就醫驚悉大腦藏38隻寄生蟲

英國女子丹曼（Lowri Denman）2007年前往印度旅行3個月，疑似感染由豬肉絛蟲（pork tapeworm）幼蟲引起的神經囊蟲病（neurocysticercosis），導致腦中出現38隻寄生蟲，引發劇烈頭痛、癲癇發作及精神病症狀。她歷經多年才恢復健康，如今希望將自身經歷化為正面力量，提高大眾對這種疾病的認識。



BBC報道，英國每年僅有少數幾人確診這種腦部感染疾病，42歲的丹曼就是其中之一。她表示，自己遊歷印度期間刻意不吃肉，希望避免食物中毒，但她的醫師、感染科暨微生物學顧問醫師希利（Dr Brendan Healy）認為，她可能誤食含有肉眼難以看見的絛蟲卵的豬肉而感染。

英國女子丹曼（Lowri Denman）2007年前往印度旅行3個月，疑似感染寄生蟲。（示意圖，Unsplash@Srivatsan Balaji）

丹曼直到2010年才察覺異狀，當時在餐廳廁所驚見一條約1米長的絛蟲，

看起來非常噁心，就像透明膠帶一樣，上面還有一節一節的紋路。

她將絛蟲沖掉後就醫，但糞便檢查正常，也沒有不適，不久後卻開始劇烈頭痛，並於2011年首次癲癇發作，回過神時已躺在救護車上。她住院接受電腦斷層與核磁共振檢查後，醫師告知腦中有38隻寄生蟲。她說：

我和媽媽當場目瞪口呆，心想：『天啊，那是什麼？』

醫師起初懷疑是弓形蟲感染，但經母親提及一年前發現的絛蟲後，進一步檢查才確診神經囊蟲病。

女子住院接受電腦斷層與核磁共振檢查，圖為大腦示意圖（美國國家醫學圖書館）

根據世界衛生組織（WHO）資料，人類可能因食用生或未煮熟的豬肉、飲用受絛蟲卵污染的水，或衛生習慣不佳而感染。這種疾病在英國極為罕見，病例幾乎都出現在曾居住流行地區或自當地移居英國的人身上。

丹曼住院兩周接受抗寄生蟲藥物及類固醇治療，病情一度好轉，曾赴紐西蘭旅行、上馬戲課，還跑半馬拉松。然而，她後來工作時突然昏倒，掃描顯示腦中寄生蟲周圍嚴重腫脹，之後出現意識混亂、肢體麻木與刺痛，只能辭職搬去與父親同住。類固醇改變她的外貌，生活圈逐漸縮小，情緒愈發低落，最終精神健康崩潰，住進神經精神科病房6周，開始出現妄想及精神病症狀，並伴隨嚴重焦慮與恐慌發作。

人類可能因食用生或未煮熟的豬肉而感染。（示意圖，Unsplash@Cindie Hansen）

她回憶，事情一路惡化，家人幾乎快崩潰，朋友來探望時，也都看到她非常糟糕的模樣。出院後，她花了很長時間復原，2018年搬回原本居住的卡地夫攻讀室內設計，並於2022年重返職場。

希利表示，丹曼是他職業生涯唯一見過的同類病例，她的病例也曾由英美多位專家共同討論。由於實在太罕見，英國許多感染科醫師一輩子都不會遇見，他也不認為自己未來還會再遇到類似病例。丹曼則說，她沒有接受手術將寄生蟲從腦中取出，如今寄生蟲已全部鈣化，自2017年起未再發生癲癇，但仍須終身服用抗癲癇藥物。

丹曼表示，希望自身經歷能提高大眾對神經囊蟲病的認識。她說：「你永遠不知道下一刻會發生什麼，我很高興自己還活著，而且重新恢復健康，我從不把這一切視為理所當然。」

【延伸閱讀】湖北14歲童抱貓狗同睡 寄生蟲「鑽眼」損毀眼底 視力暴跌近失明

+ 6

延伸閱讀：

影／游泳遭短吻鱷突襲咬斷雙臂！佛州女子慘死 驚悚報案錄音曝光

日本當街擄人？美女被暴力強塞入計程車掙扎尖叫 司機如常開車

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】