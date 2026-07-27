印度爆黑心假牛奶 廠商加尿素洗潔精扮新鮮 當局急銷毀數萬公斤
撰文：TVBS新聞網
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印度近期爆出嚴重的食安危機，食品藥物管理局（FDA）調查發現市面上販售的牛奶中被添加了清潔劑、尿素（urea）等化學物質，希望藉此製造濃稠和綿密泡沫的「新鮮假象」，目前當局已着手查扣並銷毀有問題的牛奶，並進一步擴大搜查範圍。
印度牛奶爆食安危機 「加清潔劑」製造泡沫
新德里電視台（NDTV）報道，FDA接獲通報後，隨即對馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）市面販售的牛奶展開調查，最終在多間被抽查廠商的牛奶中檢測出了清潔劑等化學物質。根據FDA官員的說法，廠商將水、尿素和清潔劑等化學物質加入牛奶，目的是使其產生濃密的泡沫。製造產品看起來純正、新鮮且品質優良的假象。
健康專家警告說「加入清潔劑的牛奶會對消費者構成嚴重的健康風險」，直接飲用可能導致食物中毒、胃痛、嘔吐、腹瀉和腸潰瘍，部分物質進入血液後，長期下來會損害肝臟和腎臟等重要器官。兒童由於生理機能敏感，尤其容易受到影響，飲用含有化學物質的牛奶會對他們的身心發展產生不利影響。
據悉，本次抽查發現廠商在牛奶中添加了清潔劑、合成奶、澱粉和尿素，甚至驗出福馬林（formalin）。FDA在馬哈拉施特拉邦拉杜爾（Latur）查獲了約7500公升的加工牛奶以及大量違禁粉末，後續又在索拉普（Solapur）銷毀多達3.75萬公升、市值近150萬盧比（約12.2萬港元）的加工牛奶。
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此外，FDA的檢查也揭露了當地乳牛場的嚴重衛生缺陷，官員發現牛奶儲存區的牆上有黴菌，防鼠防蟲措施不足，而且缺乏車輛清潔紀錄。
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