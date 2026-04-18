福建實習律師倒貼返工逾一年　要打官司拎離職證明　反被斥反骨仔

在福建泉州，實習律師陳小云與北京雷石（泉州）律師事務所勞動爭議案二審落槌。法院認定雙方存在勞動關係，判令律所返還陳小云墊付的社保費用16748.52元（人民幣，下同）並出具離職證明。



這本是一宗簡單的勞動爭議糾紛案件，但後續的事態發展引發網友們的激烈討論——敗訴後，該律所主任付莉蘋，在近500人的泉州律師微信群中，公開指責陳小云向法院申請執行為「白眼狼」（意指「反骨仔」）行為，「招人需謹慎，不要引狼入室」。與此同時，付莉蘋本人曾任泉州中院法官的背景被網友挖掘，其離任後執業是否合規成為另一焦點。

該律所主任付莉蘋在近500人的泉州律師微信群中，公開指責陳小云向法院申請執行為「白眼狼」行為。（羊城晚報）

倒貼實習 勝訴反被「封殺」

2023年9月，陳小云與北京雷石（泉州）律師事務所簽訂《實習律師協議》，進入該所實習。協議中約定了勞動合同期限、工作時間、勞動報酬等內容——轉正後月基本薪資3000元。

然而在這一年的實習期內，律所要求陳小云自行承擔全部社保費用，包括本應由用人單位繳納的部分。她通過微信向律所工作人員累計支付了16748.52元。2024年12月，實習期滿，陳小云提出轉所申請，律所拒絕配合出具離職證明。

陳小云選擇起訴。一審法院認定雙方存在勞動關係，判令律所返還社保墊付款並出具離職證明。律所不服，提起上訴。2026年2月，泉州市中級人民法院作出二審判決，駁回上訴，維持原判。

二審判決書明確指出：律所主張陳小云口頭承諾實習期滿後在所執業、陳小云拒絕派駐致其受損，均未提供證據。律所要求陳小云返還補貼及墊付費用15996.75元（含實付工資、代繳醫社保、停車費、打印材料費、快遞費），二審法院認定這些是律所作為用人單位應承擔的法定義務，其請求缺乏法律依據。判決生效後，雷石泉州律所未主動履行。陳小云向法院申請強制執行。

2026年4月，付莉蘋在一個近500人的泉州律師微信群中，發出了法院判決書，並配文：

本來不想發，因為這個陳小云竟然去法院申請執行，這種白眼狼的事情，應該發下。

「招人需謹慎，不要引狼入室。」這些言論在群內炸開了鍋，點燃了後續的輿論風暴。

群裏炸鍋：誰才是「白眼狼」

福建僑聲律師事務所民商事部主任彭復波律師第一個發聲：「從旁觀者角度，當師傅應有寬宏大度之心，理解實習律師的不容易。師傅不給自己徒弟辦理離職證明是不妥當的。」

群內其他律師陸續發聲。有律師直言：「來去自由，應該是常態」，也有律師提醒：「生效判決本身就已經指定了履行期限，如果認為法院還需要另行通知被告才應主動履行，否則原告不得申請強制執行的話，那也應該是去投訴法院程序不當，和原告有什麼關係？怎麼就成白眼狼了。」

付莉蘋發出了法院判決書並配文，群內其他律師陸續為實習律師發生。（羊城晚報）

法律圈的共識很快形成：不執行生效判決本身就是對司法權威的漠視，在微信群中公開羞辱實習律師、企圖以行業輿論將其封殺，更已超出正常爭議的範疇。

彭復波在接受羊城晚報記者採訪時說：「從我們律師的角度來講，聘請一個實習律師在律所工作上班，接受管理監督，肯定是勞動關係，你安排實習律師整理訴訟材料，接待當事人等日常工作，難道不是勞動關係？」

彭復波算了一筆賬：「根據裁判文書的訊息，陳小云的社保自己墊了一萬六千多元，拿的工資和報銷才一萬五千多，相當於實習這一年是倒貼，還不包括吃飯和住宿。」彭復波告訴記者，實習律師的遭遇讓他想起了年輕時的自己。「對於剛出社會的人，單位一定要依法解決員工最基本生存問題。」

廣東國鼎（深圳）律師事務所律師廖建勳在接受採訪時指出：「實習律師是沒有經驗的，是你招聘的員工。但律師在人格各方面都是獨立的，應該相互理解，要尊重和理解實習律師。律師行業本來也不容易，每個律師也是從實習階段過來的，要多給他們一些關心。」

在內地社交媒體上，有很多實習律師分享自己的經歷。（抖音截圖）

法官離任後 是否違規代理原單位案件？

就在輿論聚焦實習律師權益的同時，另一個更具法律敏感性的問題被網友挖掘出來——付莉蘋本人的從業背景。

公開的裁判文書訊息顯示，2017年付莉蘋曾擔任泉州中院審判員，2019年11月，其擔任泉州市豐澤區人民法院審判員，2021年7月取得律師執業資格。記者查詢公開裁判文書發現，付莉蘋在2023年曾代理泉州中院審理的案件。爭議由此而來。

查詢公開裁判文書發現，付莉蘋在2023年曾代理泉州中院審理的案件。爭議由此而來。（中國裁判文書網）

根據《中華人民共和國法官法》第三十六條第二款規定：「法官從人民法院離任後，不得擔任原任職法院辦理案件的訴訟代理人或者辯護人，但是作為當事人的監護人或者近親屬代理訴訟或者進行辯護的除外。」這一限制是終身制——只要離任，就終身不得在原任職法院代理案件。

此外，《中華人民共和國律師法》第四十一條規定：「曾經擔任法官、檢察官的律師，從人民法院、人民檢察院離任後二年內，不得擔任訴訟代理人或者辯護人。」

網友據此提出疑問：若付莉蘋2020年離任，2021年7月取得律師執業資格，其實習及執業初期是否落在兩年限制期內？

記者就上述問題聯繫了北京雷石（泉州）律師事務所和北京雷石律師事務所總部。天眼查上登記的泉州分所電話無人接聽；北京總部的接線人員表示需要找付律師本人，留下了記者的聯繫方式，但直至發稿未獲回應。

記者聯繫到泉州市司法局公共法律服務科，工作人員回應稱，目前手上沒有相關材料，具體需要向同事了解一下，其表示：「如果說確實是違反相關法律法規，我們都要進行處理，有相關材料的話我們會去核實。」

不敢走 走不起：實習律師的轉所焦慮

一位有着類似經歷的年輕律師告訴記者：

我第一段實習期就遭遇過，倒貼上班，開私家車為律所辦事，離職時也被各種為難。

在他看來，實習律師有苦難言：「關鍵不在於是否存在勞動關係，律協要求必須在一家律所實習滿一年，並且通過考核才能申請執業，你就算有再大的不滿，也不敢隨時走，要不這一年就白實習了。」

這一制度設計本意是確保新律師具備基本的實務能力。然而在實踐中，部分律所利用實習律師的轉所焦慮，壓低待遇、轉嫁成本。

彭復波在事件發酵後，於2026年4月11日深夜寫了一封《致全國實習律師朋友的一封信》。信中說：「你們並不孤單。這條法治前行的路上，有很多像我一樣的老一輩律師，秉承社會的良知、道義與情懷，扶掖後學，傳遞善意。我們也曾和你們一樣，在迷茫中摸索，在困難中堅守。」

這封信在網絡上引發廣泛共鳴，有網友評論這是新時代的《送東陽馬生序》。

在近500人律師群裏，彭復波是第一個站出來替陳小云說話的人。「這個社會上其實講真話的人有時候挺難，很多人事不關己高高掛起。但在這個事情裏，絕大部分的律師還是站在正義的這一方，要看到社會的光明的一面，也看到社會正義的一面。」

在彭復波看來，這個案件引起這麼多網友的共鳴，是因為每個行業的新人都可能會遇到困難，「我們當師傅的自己淋過雨，就要拿着燈照亮他們前行的路，這是一個人的良知，社會的良知。」他在這封信的末尾寫道：

守初心，方得始終。願你們永遠保持對法律的敬畏之心，對正義的追求之志，在磨礪中成長，在堅守中綻放。期待看到你們微笑地行走在國家法治道路上，綻放年輕人最美的光芒。

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