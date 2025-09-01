日本噴血女偶像「只穿CK胸圍遊鎌倉」惹兩派激辯　支持者：是時尚

根據日媒「News Post Seven」報導，暑假期間湧入大批遊客的神奈川鎌倉，包括日本偶像團體《Million！～Million Heaven Tokyo～》的成員Benjamin Phakchi（Benjamin パクチー）陸續在社群平台X上，上傳多段在鎌倉拍攝的照片與影片，但也因她的穿著在網路上引發爭議。



發文可見她身穿灰色外套，裡面搭配的卻是美國品牌Calvin Klein的內衣式上衣，下半身則是同品牌的短褲。影片中，她一邊逛商店街與咖啡店，一邊用「搖擺可愛」來形容自己，一旁則是川流不息的觀光客人潮。

日本偶像團體《Million！～Million Heaven Tokyo～》的成員Benjamin Phakchi（Benjamin パクチー）在鐮倉街頭內衣外穿惹網民熱議。（X@million_phakchi）

部分年輕人與粉絲認為這只是「時尚潮流穿搭」，並指出國際品牌內衣近年來被許多年輕人視為外出服的一部分。然而，不少網友卻質疑：

「這是觀光地耶，請想一下這是公共場合」

「小孩那麼多的地方，真的合適嗎？」



引發正反兩極評論。

對此，經紀公司回應表示，在韓國等地，年輕歌手將內衣外穿作為時尚早已普遍：

我們也視為時裝的一部分。

不過也承認，仍有人會將此視為內衣，無法避免批評，但如果當事者的胸部尺寸不大，也會有這種反彈嗎？

鎌倉市觀光課受訪時則提醒，服裝選擇屬於個人自由，但希望遊客能顧及周邊環境與他人感受。市府也特別提到，鎌倉有公共場所禮儀相關的自治條例，呼籲拍攝時不要妨礙交通或造成他人困擾。偶像或網紅在公共空間拍攝自我宣傳影片並不罕見，但「場合」與「流量」之間的拿捏，仍是備受爭議的焦點。

