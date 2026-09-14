習慣喝很燙飲品？　英國牛津大學研究：罹患食道癌風險高3倍

愛喝熱咖啡、熱茶的人注意了！英國一項涵蓋近百萬人的大型研究發現，飲品「喝得多燙」可能與特定食道癌風險有關。相較於習慣喝溫飲的人，偏好喝「很燙」飲品者罹患食道鱗狀細胞癌（esophageal squamous cell carcinoma，ESCC）的相對風險超過3倍；研究還發現，即使排除溫度影響，每天喝6杯以上熱飲者，風險仍增加71%。



近98萬人追蹤逾10年 「喝多燙」竟與癌症風險有關

這項最新研究由英國牛津大學Oxford Population Health研究團隊進行，成果刊登於《International Journal of Cancer》。研究人員分析英國生物銀行（UK Biobank）及百萬女性研究（Million Women Study）兩項大型研究，共計977,282名成年人的資料，並詢問參與者平常喝茶、咖啡等熱飲時，偏好「溫」、「熱」還是「很燙」。

英國一項大型研究發現，飲品「喝得多燙」可能與特定食道癌風險有關。（Thomas Park@Unsplash）

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研究人員接著長期追蹤參與者健康狀況，兩組平均追蹤時間分別達14.2年及11.1年，期間共出現2348例食道癌，其中1045例為食道鱗狀細胞癌，另外1303例則為食道腺癌。

英國癌症研究中心特別強調，研究並不是發現茶或咖啡本身增加食道鱗狀細胞癌風險，而是發現風險與飲品的溫度有關。相較於習慣喝「溫」飲的人，偏好喝「熱」飲的人，罹患食道鱗狀細胞癌的風險接近2倍；喜歡喝「很燙」飲品者，風險更上升至約3.17倍。研究人員在控制飲品溫度後發現，一天喝6杯以上熱飲者，罹患食道鱗狀細胞癌的風險仍高出71%。

為甚麼「燙」可能致癌？食道反覆被灼傷是關鍵

食道是將食物、飲料從口腔送往胃部的管道，如果經常讓高溫液體直接通過，可能反覆傷害食道內壁細胞，造成發炎及組織損傷，進而增加細胞發生異常變化的機會。世界衛生組織旗下國際癌症研究機構（IARC）早在2016年就將飲用超過65°C的非常熱飲品列為「可能對人類致癌」（probably carcinogenic to humans，Group 2A）。

如果經常讓高溫液體直接通過，可能反覆傷害食道內壁細胞，造成發炎及組織損傷。（Hc Digital@Unsplash）

儘管這次研究由於規模過於龐大，研究人員並沒有實際拿溫度計測量每名參與者喝茶、咖啡時的溫度，而是要求參與者自行回答偏好「溫」、「熱」或「很燙」。因此一個人認為的「很燙」，未必與另一個人的標準完全相同。但這仍是目前英國規模最大的相關研究，結果進一步支持「喝非常燙的飲品可能增加食道鱗狀細胞癌風險」的既有證據，未來仍需要研究釐清究竟從甚麼溫度開始，風險會明顯增加。

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英國癌症研究中心健康資訊主管Fiona Osgun表示，民眾其實可以採取一個非常簡單的方法降低可能的風險：喝之前先讓茶或咖啡稍微冷卻。她同時提醒，相較於熱飲溫度，預防這類食道癌更重要的方式仍包括不要吸菸以及減少飲酒。

因此，這項研究並不是要大家戒掉每天早上的咖啡或下午茶，而是提醒喜歡「趁燙喝」的人，下一次端起剛沖好的咖啡或熱茶時，或許可以先多等幾分鐘再入口。

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