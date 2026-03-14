食道癌｜趁熱食傷黏膜恐致癌　醫生教你正確食法避開65度高溫陷阱

親朋好友團聚，熱騰騰的火鍋與暖胃的熱湯常是餐敘主角。台灣台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒，享受溫暖幸福的同時，要注意「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食習慣，可能暗藏陷阱，恐大幅提升罹患食道癌風險。



經常、反覆喝熱湯熱茶 成為食道癌的重要致病因子

食道癌是沉默殺手，早期症狀並不明顯，一旦發現往往已進入中晚期，治療難度高。翁任康醫師指出，根據臨床觀察，臺灣食道癌死亡率居高不下，其中一個重要的致病因子，正是眾人普遍喜愛「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食文化。

圍爐吃火鍋小心！「趁熱吃」恐釀食道癌（健康醫療網提供）

翁任康醫師解釋，食道是連接咽喉與胃的通道，食道黏膜相當脆弱且敏感，能承受的溫度有限。當吃下溫度超過65度的食物或飲品時，黏膜細胞就會受到「熱傷害」。雖然黏膜有強大的自我修復能力，但如果是經常、反覆灼傷，例如每天喝超過65度的熱湯、熱茶，或習慣直接吃剛從火鍋撈起的食材，食道黏膜就會處於不斷「傷害—修復—再傷害」的過程而慢性發炎。

相關文章：致癌飲食｜6旬婦半年輕8kg確診食道癌醫生揭原因！10壞習慣養出癌👇👇👇

+ 6

許多國際研究已證實 高溫飲品與食道癌間有明確相關性

「慢性發炎刺激，就像溫水煮青蛙。」翁任康醫師比喻，長期發炎反應會導致黏膜細胞發生異變，增加癌前病變的機率，最終可能發展臺灣最常見的食道鱗狀細胞癌。他強調，許多國際研究已證實，高溫飲品與食道癌間存在明確的相關性。特別是一家人圍著火鍋邊煮邊吃，食物溫度往往被忽略，許多人從湯鍋舀起熱湯或夾起火鍋料就直接吃下肚，食道就因此處於高風險。

高溫食物湯品應靜置不燙口再享用 也應避免煙酒和檳榔

翁任康醫師特別提醒，享受美食時，務必要養成良好的飲食習慣。煮熱的食物或湯品撈起或盛出，要靜置一至三分鐘，用嘴唇輕觸測試，確定不燙口再食用。此外，火鍋湯底雖然美味，但反覆熬煮後鈉含量會增高，建議適量並在湯品略微放涼後再細細品嘗，兼顧健康與美味。而煙、酒、檳榔也是食道癌的高危險因子，熱燙飲食又兼著抽煙、喝酒、嚼檳榔，可以說是危險疊加，務必小心。

相關文章：防癌｜愛吃燒烤高脂飲食易誘發癌症？營養師揭8種容易致癌食物👇👇👇

+ 11

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

