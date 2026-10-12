2026日本紅葉最新預測出爐　一文看清三大地區最佳賞楓時間

撰文：TVBS新聞網
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2026日本楓葉季即將登場，不少民眾已開始規劃日本賞楓行程。日本氣象協會10月1日公布2026年首波楓葉預測，指出今年日本各地紅葉最佳觀賞期大致與往年相近，其中東日本、西日本部分地區可能稍晚，北日本部分地區則可能提前進入最佳賞楓期。

日本氣象協會指出，9月上半月，日本全國一度出現氣溫低於往年平均的情況，促使北海道、東北及北陸部分山區的楓葉比往年更早開始轉紅。不過，自9月下半月以來，日本全國氣溫持續偏高，預計10月至11月仍將維持高於往年平均的狀態。因此，今年日本全國紅葉最佳觀賞期大致與往年相近，但東日本及西日本部分地區，尤其是平地，最佳觀賞期可能比往年稍晚。

點圖看日本氣象協會預測楓葉最佳觀賞期：

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北海道、東北地區

紅葉的最佳觀賞期預計大致與往年平均時間相近。然而，9月上半月氣溫較低，因此北海道層雲峽、青森縣奧入瀨溪流等知名賞楓景點，目前紅葉變色速度都比往年更快。此外，預計10月初將出現短暫降溫，北海道及東北地區山區紅葉預估將加速轉色，部分地區可能比往年更早進入最佳觀賞期。

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此後一直到11月，氣溫預計將高於往年平均。因此，多數紅葉景點的最佳觀賞期大致仍與往年相近，但東北南部部分地區可能比往年更晚。

北海道知名賞楓景點預估最佳觀賞期

層雲峽紅葉谷　9月19日
定山溪溫泉　10月15日
大沼公園　10月22日

東北知名賞楓景點預估最佳觀賞期

奧入瀨溪流　10月13日
鳴子峽　10月23日
裏磐梯（五色沼）　10月22日

東日本（關東甲信、東海）

今年紅葉的最佳觀賞期，預計將與往年平均時間相近，或比往年稍晚。極少數海拔較高的地區，目前紅葉轉色速度比往年更快。此外，預計10月初將出現短暫降溫，山區的紅葉也將進一步轉色。

不過，此後一直到11月，氣溫預計將高於往年平均。因此，多數紅葉景點的最佳觀賞期預計與往年相近，或比往年更晚。

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關東甲信知名賞楓景點預估最佳觀賞期

日光（伊呂波坂）　10月21日
高尾山　11月19日
上高地　10月13日

北陸知名賞楓景點預估最佳觀賞期

彌彥公園　11月9日

東海知名賞楓景點預估最佳觀賞期

白川鄉　10月30日
香嵐溪　11月16日

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西日本（近畿、中國、四國、九州）

紅葉最佳觀賞期預計與往年平均時間相近，或比往年稍晚。接下來至11月期間，西日本地區氣溫預計也將高於往年平均。因此，紅葉轉色速度將稍微放緩，多數地區的最佳觀賞期預計與往年相近，或比往年更晚。

近畿地區知名賞楓景點預估最佳觀賞期

京都（嵐山）　11月13日

中國地區知名賞楓景點預估最佳觀賞期

宮島　11月18日
大山　10月27日

四國地區知名賞楓景點預估最佳觀賞期

寒霞溪　11月11日

九州知名賞楓景點預估最佳觀賞期

深耶馬溪　11月10日
高千穗峽　11月16日

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