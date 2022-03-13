英國跳水王子戴利「走光」　夜店玩人浪　內褲被扯下場面極尷尬

長相俊秀、已經和「自由大道」奧斯卡獲獎編劇 Dustin Lance Black 結婚的英國「跳水王子」 Tom Daley ，並沒有因為公開表明性向人氣下滑，反而更多粉絲為他的風采傾倒，去年東京奧運他在泳池邊還會打毛線殺時間的嗜好曝光後，受歡迎度不降反升，知名度也變得更高。



想不到這樣也替他帶來些許困擾。近日 Tom Daley 在法國的滑雪度假區享受假期，其中一晚到了夜店參加派對，或許玩得太開心，隨着DJ播放歌曲，他也開始脫掉身上的衣服，只剩下內褲，接着他爬起來要玩「人浪」——藉着身旁的人們將他抬起來、互相傳送到前方。不料在此時，「悲劇」突然發生，大家已經認出他就是 Tom Daley ，一旁有人興奮到直接把他內褲扯下來，「小Tom」頓時間毫無遮掩、在人們眼前一覽無遺。

英國跳水王子Tom Daley被脫內褲，下體曝光全過程。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Tom 當然很快反應過來，馬上用手遮住下體，接着面朝地上躺下，讓他的隨行人員們包圍住他，免得他繼續曝光。要是他並沒有那麼顯眼、被眾人認出，恐怕也不至於會發生這次的「意外」。

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