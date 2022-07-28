疫情｜研究指全球2700萬人染疫後半年內仍喪失嗅味覺　女性更嚴重

新冠病毒肆虐逾2年，分析顯示，全球約5%確診個案在染疫6個月後仍受嗅覺及味覺喪失所苦，人數多達2700萬人，且女性較難恢復。



嗅味覺喪失容易影響情緒，甚至引發心理疾病，恐怕引發下一場公衛危機，專家呼籲，應對患者提供更多醫療資源，並進行更多研究，以尋找新療法。

這項分析27日發表於《英國醫學期刊》（BMJ），研究人員評估此前在全球多洲不同群體中進行的18項有關嗅味覺喪失的研究，其中約3/4患者在30天內恢復。

康復率隨著時間推移提升，但約5%患者在染疫6個月後仍通報有「持續性功能障礙」（persistent dysfunction）。

【相關圖輯】長新冠｜症狀包括脫髮及性功能障礙 這幾類人最易受後遺症所困（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

研究人員廣泛回顧世界各地各個時期的嗅覺研究，包括北美、歐洲及亞洲，分析近3700名患者數據後指出，女性患者嗅味覺恢復的可能性低於男性，鼻塞較嚴重的患者康復可能性也較低。

分析顯示，恢復嗅覺的患者比例隨時間推移穩定上升，30天後有74%患者康復，90天後來到90%，6個月後有約96%患者能聞到氣味。

未參與分析的西雅圖華盛頓大學鼻竇中心鼻科醫師賈法里（Aria Jafari）提到，他的病人中有約一半在疑似染疫後被剝奪嗅覺，許多人情緒大受影響，往往因此心煩意亂，其中不乏專業廚師、巧克力製造商和其他靠判斷氣味和味道為生的人。

賈法里曾治療一名失去嗅味覺後營養不良的患者，且無法聞到或感知味道者罹患心理疾病、抑鬱及焦慮的機率更高。還有許多患者經歷一段過渡時期，當這些感官恢復時，可能聞到不存在的東西，例如燃燒的橡膠、煙霧，或是異常難聞的氣味。

【相關圖輯】英國ZOE研究指染Omicron和以往確診者有這些分別 一半患者無典型症狀（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

不過這項分析使用的研究數據來自患者自行通報，可能低估嗅覺障礙的真實代價並扭曲部分結果，因為人們有時無法感知自己失去嗅覺的程度。研究作者、新加坡中央醫院耳鼻喉科主任Song Tar Toh也同意並表示，過去許多研究表明，相較自我通報，客觀的嗅覺測試能夠識別出較多嗅覺喪失病例，「受影響的真實人數可能遠遠高出我們的估計。」

未參與研究的美國史丹佛大學鼻科專家帕特爾（Zara Patel）說明，嗅覺喪失與老年人高死亡率有關，且已被證明對情緒及心理健康有重大影響，「全球有數百萬人嗅覺能力下降，這可能是新一場公衛危機。」

她懷疑，新冠康復者出現嗅覺障礙的真實比例可能超過20%，而女性確實可能較不容易恢復，但也可能是因為女性較容易察覺這項問題，「整體來說，女性嗅覺平均較男性敏銳，而嗅味覺較敏銳者較容易意識到自己失去了什麼，也較可能尋求治療。」她還發現，相較過去其她變種病毒，Omicron原始毒株對嗅覺的影響似乎較小，但最新的BA.5可能扭轉局面。

她形容，嗅味覺功能障礙在新冠大流行以前就像孤兒、灰姑娘，僅有百萬人在自己或親人受到影響後才開始理解這對生活品質的龐大影響。她和其他專家正探尋更多療法，希望研究資金及大眾關注度持續增長，研究人員才能深入研究，找到新療法。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】