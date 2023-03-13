奧斯卡2023｜小金人獎盃是怎樣整成？ 本屆盛事還有一事突破傳統
撰文：TVBS新聞網
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第95屆奧斯卡金像獎，在香港時間周一早上就要頒獎！荷里活正努力趕工場布，而且今年將首度出現香檳色的地氈，希望帶給大家驚喜。
路透社記者稱，今年真的很有趣，因為這是奧斯卡60年來，第一次用香檳色地氈，地氈不是紅色，這真的讓大家很驚喜。
除了告別傳統的紅地氈，每年奧斯卡頒獎，演員們角逐的小金人獎盃，現在也公開製作過程，其實是來自澳洲一間藝術公司。
小金人製造商經理喬伊絲（Jake Joyce），他們對原來藝術家斯坦利（George Stanley）的奧斯卡模型進行3D掃描，製作一個矽橡膠模具。他們在模具內部灌進液態蠟，最後蠟就會是雕像的確切形狀。
從最初用液態蠟打造外殼，接着倒入青銅，變成紮實的小金人銅像，多達15道工序，象徵全世界電影工作者珍貴的夢想。
美國廣播公司（ABC）記者稱：「第95屆奧斯卡金像獎，充滿許多個第一，像是亞裔美國人提名人數，創歷史新高，有四位在主要類別中。」
今年的奧斯卡，亞裔演員大放異彩有4位獲得提名，是奧斯卡歷年來最多的一次，當中楊紫瓊更成為奧斯卡第一位亞裔影后。
【圖輯】點圖放大看楊紫瓊出戰奧斯卡2023紅地氈造型👇👇👇
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