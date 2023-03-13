奧斯卡2023｜班頓費沙入行30年首奪影帝 苦盡甘來台上激動落淚
撰文：關穎賢
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《第95屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間今早（13日）假美國洛杉磯杜比劇院（Dolby Theatre）舉行，最佳男主角競爭最激烈的是主演《鯨》（The Whale）的班頓費沙（Brendan Fraser）及《貓王》（Elvis）的金球影帝奧斯汀畢拿（Austin Butler），獎項最終由班頓費沙奪得！
班頓費沙接過獎項時心情激動一度哽咽，他在台上真情剖白，指自己入行30年，然而事情對自己來說並不容易，更指當時並沒有感恩，直至消失於幕前：「這就是多元宇宙的樣子！我只想感謝你們的認可，這就像我參加了一次潛水探險。」並感謝導演Darren Aronofsky將「一條創意生命線」獻給自己，更大讚戲中另一女演員周洪的才華猶如鯨魚那麼大。
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