奧斯卡2023｜60歲楊紫瓊「心口位置玩透視」3字談入圍影后心情

【奧斯卡2023／楊紫瓊】2023年第95屆「奧斯卡金像獎」（95th Academy Awards）頒獎典禮於香港時間今（13）日在美國加州洛杉磯杜比劇院登場，本屆奧斯卡紅地氈有別於過去的紅色，是以全場香檳色為基底，非常特別。而靠著電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once／瞬息全宇宙／媽的多重宇宙／天馬行空）入圍影后的華裔女星楊紫瓊，以一身純白的禮服來到現場。



「平常心」面對入圍奧斯卡影后

楊紫瓊是本屆奧斯卡影后的大熱門，而她在受訪時被問到目前心情，楊紫瓊表示，自己心情很平靜，而聊到《奇異女俠玩救宇宙》，楊紫瓊認為很多時候，「媽媽」這個角色常被忽略：「但她們就是家庭中是超級英雄，希望大家能看到我們的聲音和能量。」。

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同時，在楊紫瓊受訪時，入圍本屆「最佳導演獎」的關家永（Daniel Kwan）與Daniel Scheinert也直接亂入，現場瞬間充滿歡笑，更讓大家看到《奇異女俠玩救宇宙》劇組的好交情，楊紫瓊也直說：「我們拍攝時經歷很多事情，這是一個很有愛的拍攝團隊，一個小製作能夠在奧斯卡獲得關注，真的很開心。」

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楊紫瓊是今晚奧斯卡頒獎典禮最受關注的亮點之一，目前聲勢看漲的她，有機會擊敗強敵姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett／凱特布蘭琪），成為奧斯卡史上首位華裔影后。

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