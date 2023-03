奧斯卡2023｜60歲楊紫瓊「心口位置玩透視」3字談入圍影后心情

【奧斯卡2023/楊紫瓊】2023年第95屆「奧斯卡金像獎」(95th Academy Awards)頒獎典禮於香港時間今(13)日在美國加州洛杉磯杜比劇院登場,本屆奧斯卡紅地氈有別於過去的紅色,是以全場香檳色為基底,非常特別。而靠著電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/瞬息全宇宙/媽的多重宇宙/天馬行空)入圍影后的華裔女星楊紫瓊,以一身純白的禮服來到現場。



「平常心」面對入圍奧斯卡影后

楊紫瓊是本屆奧斯卡影后的大熱門,而她在受訪時被問到目前心情,楊紫瓊表示,自己心情很平靜,而聊到《奇異女俠玩救宇宙》,楊紫瓊認為很多時候,「媽媽」這個角色常被忽略:「但她們就是家庭中是超級英雄,希望大家能看到我們的聲音和能量。」。

【圖輯】點圖放大看楊紫瓊出戰奧斯卡2023紅地氈造型👇👇👇

+ 9

同時,在楊紫瓊受訪時,入圍本屆「最佳導演獎」的關家永(Daniel Kwan)與Daniel Scheinert也直接亂入,現場瞬間充滿歡笑,更讓大家看到《奇異女俠玩救宇宙》劇組的好交情,楊紫瓊也直說:「我們拍攝時經歷很多事情,這是一個很有愛的拍攝團隊,一個小製作能夠在奧斯卡獲得關注,真的很開心。」

【圖輯】咁多年幾乎冇老過!點圖放大重溫楊紫瓊昔日舊照👇👇👇

+ 8

楊紫瓊是今晚奧斯卡頒獎典禮最受關注的亮點之一,目前聲勢看漲的她,有機會擊敗強敵姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett/凱特布蘭琪),成為奧斯卡史上首位華裔影后。

【相關圖輯】奧斯卡2023八套必睇電影《奇異女俠玩救宇宙》成楊紫瓊生涯代表作(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 19

延伸閱讀:

「惡霸癌王」難活過1年!9成患者愛做1事 醫示警10症狀當心

【本文獲「TVBS」授權轉載。】