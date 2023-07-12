天氣熱喝水太多「水中毒」　美國男童1小時喝6瓶水險喪命

美國南卡羅來納州10歲男童喬丹（Ray Jordan）在哥倫比亞遊玩時，由於天氣炎熱1小時內連續喝了6瓶水，結果喝完水一段時間後突然出現中毒現象昏迷，差點因此喪命。



母親史黛西（Stacy Jordan）表示，他們4日國慶假期期間全家人一同到哥倫比亞旅遊，兒子竟然因為喝太多水發生水中毒現象。

「當時他和表兄弟們繞著房子跑來跑去，我們沒有注意到他喝了多少的水，後來才發現他在晚上8時30分到9時30分之間一共喝了6瓶水。」

父親傑夫（Jeff Jordan）表示，大約晚上10時30左右，兒子突然無法控制自己的頭、手臂或任何身體部位，「他的行動功能消失了，看起來好像中毒或是喝醉，不像正常人」。

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爸媽趕緊把喬丹送去兒童醫院，發現他因為短時間攝取過多水量，腎臟一時之間無法負荷，導致血液中的鈉含量嚴重過低，而出現水中毒症狀。

史黛西表示，「醫生給了他一些東西要讓他盡可能地排尿，以排出體內大量的液體，因為他的大腦周圍很腫脹才會導致頭痛」。

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幸好在經過約8小時的治療後，喬丹已甦醒並逐漸恢復健康，恐怖經驗讓這對夫妻提醒大眾，炎熱天氣要注意孩子交替喝水和運動飲料的重要性，因為運動飲料中的電解質不會稀釋血液中的鈉含量，「我們從來沒有想過，原來喝太多水是很危險的」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】