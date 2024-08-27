法證先鋒6第12集劇情｜彭迪安被無差別殺害　黃宗澤因一事勁緊張

法證先鋒6第十二集劇情：

今集整集都關於一宗案件，是一件無差別的殺人事件，法證、法醫及警方三個部門的合作終見緊密。上一集講到多年前在幼稚園無差別殺人的彭迪安，經過黃子恆的評估後被允許出院。最後彭迪安在不少反對聲音下出院，他出院後於一餐廳當侍應。

今集整集都關於一宗案件，是一件無差別的殺人事件，法證、法醫及警方三個部門的合作終見緊密。(影片截圖)

上一集講到多年前在幼稚園無差別殺人的彭迪安，經過黃子恆的評估後被允許出院。(影片截圖)

趙璧渝一邊直播一邊大力反對彭迪安出院，而她極力反對的其中一個原因，原來因為她是受害者的家屬。而她與其他受害者家屬亦有聯絡，其中位受害者方耀海（衛志豪飾）的兒子當年亦被彭迪安殺害。衛志豪心有不甘，想向彭迪安報復。

趙璧渝一邊直播一邊大力反對彭迪安出院。(影片截圖)

原來因為趙璧渝是受害者的家屬。(影片截圖)

黃宗澤因為當年加入法證的第一件案，就是彭迪安當年在幼稚園無差別殺人案，所以他一直關注其動向。彭迪安向黃宗澤表示知道有人一直想找他報復，亦發現有人跟蹤他，更說自己已經重新做人。

黃宗澤因為當年加入法證的第一件案，就是彭迪安當年在幼稚園無差別殺人案。(影片截圖)

彭迪安向黃宗澤表示知道有人一直想找他報復，亦發現有人跟蹤他。(影片截圖)

後來，街頭發生一宗隨機斬人案，釀成三人死亡，死者竟包括彭迪安！黃宗澤等人到現場搜證，發現應屬於兇手的血跡，眾人再在實驗室重組案發經過。袁偉豪等人查到死者衛志豪與彭迪安之恩怨，但卻發現另一死者李樹權（鄧永健飾）跟二人根本毫無關聯！

街頭發生一宗隨機斬人案，釀成三人死亡。(影片截圖)

袁偉豪等人查到死者衛志豪與彭迪安之恩怨，但卻發現另一死者李樹權（鄧永健飾）跟二人根本毫無關聯。(影片截圖)

袁偉豪等人查到死者衛志豪與彭迪安之恩怨，但卻發現另一死者李樹權（鄧永健飾）跟二人根本毫無關聯。(影片截圖)

黃子恆對於讓彭迪安出院感到後悔，除了他被隨機斬死外，連他出院後最想見的母親，都未能見到就已經死亡。蔡潔為三名死者驗屍，有不少發現，她覺得兇手對李樹權下的是殺手，而與衛志豪與彭迪安是未必認識。袁偉豪、阮嘉敏往找本案的傷者、鄧永健的太太莊少珊（吳佩如飾）查問，得知案發經過。

黃子恆對於讓彭迪安出院感到後悔。(影片截圖)

袁偉豪、阮嘉敏往找本案的傷者、鄧永健的太太莊少珊（吳佩如飾）查問，得知案發經過。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)