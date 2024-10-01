企業強人第12集劇情｜謝東閔公司吸毒被姜大衞發現　助他成決策層

《企業強人》第12集劇情：

三大物流商冼灝英、李家鼎及邵卓堯展開挖角戰，陳豪與龔嘉欣都認為不應該與他們「搶人」，最後三大物流商叫停挖角戰，陳豪滿意戰果。張曦雯亦與譚俊彥因為這件事而分開，譚俊彥不捨。

張曦雯亦與譚俊彥因為這件事而分開。(影片截圖)

三大物流商冼灝英、李家鼎及邵卓堯展開挖角戰。(影片截圖)

陳豪覺得背後教三大物流商「開戰」的軍師是很了解世代運作，亦很了解他們的資金情況，陳豪不希望是自己想的那個人-譚俊彥。天空城發表無人機的成功研發成果，IPO也如箭在弦。

陳豪覺得背後教三大物流商「開戰」的軍師是很了解世代運作。(影片截圖)

天空城發表無人機的成功研發成果。(影片截圖)

龔嘉欣終於如願搬近陳豪，龔嘉欣邀陳豪到家中喝咖啡，陳豪即嘆氣表示自己沒有安寧的日子。謝東閔出獄，陳豪不建議龔嘉欣與他有太多的接觸，亦打算安排他回敬圖工作。謝東閔指罵姜大衞無法兌現讓其加入世代的承諾，謝東閔發脾氣離開。

龔嘉欣終於如願搬近陳豪。(影片截圖)

謝東閔出獄，陳豪不建議龔嘉欣與他有太多的接觸。(影片截圖)

譚俊彥覷準世代流動資金不足，恫嚇龔嘉欣稱成峰要將天空城的持份套現，買家正是掀起挖角戰的三大物流商，龔嘉欣未被嚇倒。龔嘉欣亦不接受譚俊彥的意見，決定暫延天空城上市，陳豪亦支持龔嘉欣的決定。另一方面，陳豪希望譚俊彥回來幫自己手，但譚俊彥拒絕。

譚俊彥覷準世代流動資金不足，恫嚇龔嘉欣稱成峰要將天空城的持份套現。(影片截圖)

陳豪希望譚俊彥回來幫自己手，但譚俊彥拒絕。(影片截圖)

陳豪打算借四百億來讓世代進行二次上市；姜大衞無法找到融資方，張曦雯便向陳豪開出世代必須裁員的融資條件，遭到陳豪拒絕。姜大衞發現謝東閔在辦公室內吸毒，便狠狠的罵他。姜大衞盤算向陳豪提議以敬圖借殼上市，屆時謝東閔便能成為世代的決策層。

張曦雯便向陳豪開出世代必須裁員的融資條件，遭到陳豪拒絕。(影片截圖)

姜大衞發現謝東閔在辦公室內吸毒，便狠狠的罵他。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)