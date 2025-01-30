劉謙7度登春晚　全新魔術慶賀蛇年　成功雪恥「操控全場破百人」

在2024年重返中國大陸春晚舞台的劉謙，因主持人尼格導致魔術失敗成為話題焦點，時隔一年捲土重來，劉謙不僅成功操控全場破百人「見證奇蹟的時刻」，更公開全新魔術慶賀蛇年的到來，順利完成了今年的表演環節、成功雪恥。



劉謙在微博與大家提早拜年（微博＠劉謙）

七度登上春晚舞台的劉謙坦然面對失敗，笑稱今年只準備了3樣東西、相信任何人都可以成功。

劉謙成功操控全場破百人「見證奇蹟的時刻」

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接著要求現場百餘名觀眾準備筷子、水杯和勺子，提醒若物品本身已經在左／右邊可以不用移動，隨後在「把筷子跟左邊的物品交換」、「水杯跟右邊的東西交換」、「勺子和左邊的東西交換」、「左手拿起最左邊的東西」、「右手拿起最右邊的東西」之後出現神奇一幕。

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只見全場觀眾「右手都拿著杯子」，讓一旁的尼格驚訝不已，搞笑表示「去年的事情咱們都不提了、我等了一年了，哥」；接著劉謙又公開新的魔術，要求身邊人隨意抽出數字、文字和英文之後，用毛筆寫下並翻轉呈現出「蛇」字，完成魔術成功雪恥。

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