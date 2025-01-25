40歲娛圈人妻產子不到一年極速瘦身　難得穿低胸裝秀火辣身材

撰文：ETtoday
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李千娜儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享工作點滴。近日出乎意料的是，她為了拍攝難得穿內衣入鏡，好身材吸引近萬人按讚直誇：「原來妳是有料的！」

李千娜解放好身材。（IG@n_a_n_a_l_e_e）
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照片中，可以看到李千娜穿著深紫色洋裝，低胸設計露出內搭的淺紫色內衣，相當映襯她的白皙肌膚之外，也完美襯托出渾圓半球，深邃事業線全露。

事實上，李千娜產後至今不到1年，但已經火速恢復到窈窕體態，她2024年7月底坦言瘦回49公斤。此外，她當時承認和老公黃尚禾有共識想再拼一胎，但一切順其自然。

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至於維持身材的秘訣，李千娜曾笑道：

「剛出道的時候因為壓力我胖到54公斤，體態比較肉感。」

直到後來因為忙於拍戲，加上保持運動的好習慣才逐漸瘦下來。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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