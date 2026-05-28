港姐季軍王敏慈畢業首戰陸劇《雨霖鈴》　攜手楊洋狂飆眼淚交足戲

曾奪得2023年度香港小姐季軍的王敏慈（Lovelle），不僅擁有令人驚艷的標緻五官，更是內地頂尖學府中央戲劇學院的科班高材生。近日，她迎來了雙喜臨門的演藝新里程——其在校大三實習期間參與拍攝的首部內地古裝武俠大劇《雨霖鈴》正式開播，而她也同步宣告完成了大學學業，準備全心在演員之路上大展拳腳。



《2023香港小姐競選》冠亞季軍分別由莊子璇、王怡然和王敏慈奪得。（資料圖片）

王敏慈挑戰「女扮男裝」狂飆眼淚

在陸劇《雨霖鈴》中，王敏慈飾演的角色名叫「范玉蓮」，26日她在社交平台大方曬出劇中精選片段，讓期待已久的粉絲一睹為快。

王敏慈《雨霖鈴》海報。（微博圖片）

雖然目前釋出的片段篇幅有限，但已足見王敏慈在角色塑造上的極高彈性與潛力。劇中她除了有極具古典美、溫柔婉約的淑女裝扮，更有英氣十足的「女扮男裝」造型，完美消化了不同風格，被網民大讚是新一代「古裝女神」。

除咗有古典淑女裝扮。（影片截圖）

還有女扮男裝。（影片截圖）

片段中包含多幕高難度的情緒重頭戲。面對鏡頭，王敏慈不僅淚水奪眶而出，更是七情上臉、交足戲份，將角色的悲傷與掙扎演繹得淋漓盡致，完全沒有新人的生澀感。

王敏慈交足眼淚。（影片截圖）

睇都覺得可憐。（影片截圖）

王敏慈告別學生身份：保持初心做個好演員

隨著新劇在優酷、CCTV-8及Disney+等平台熱播，正式告別學生妹身份的王敏慈也按捺不住興奮與感激之情，在社交網感性寫道：「人生中拍的第一部戲，大三實習的第一部戲終於播出了啦～一轉眼立播啦，也要畢業啦！會繼續在做一個好演員的路上努力和學習。保持初心，不斷在夢想的道路上前行。」

王敏慈在微博感謝發言，原來部劇是她大三實習時拍的。（微博截圖）

王敏慈日前完成論文答辯，即將從中央戲劇學院畢業。（微博圖片）

這番真誠的畢業與開播宣言，隨即引來大批粉絲與劇迷湧入留言區瘋狂打氣。網民紛紛盛讚：「姐姐好棒！」、「祝你畢業快樂！拍你自己喜歡的戲！」