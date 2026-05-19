雨霖鈴｜楊洋「最帥展昭」騎馬戲重摔太敬業　章若楠首演古裝俠女

由楊洋、章若楠、方逸倫主演，武俠陸劇《雨霖鈴》改編自經典名著《三俠五義》，講述南俠展昭為破襄陽王的造反陰謀，與夥伴們在江湖闖蕩行義的故事。



楊洋身著古裝的俊美扮相、拳拳到肉的武打鏡頭，以及3人共組「正義小隊」共闖江湖的情誼，在開播前便已創下預約數破500萬的亮眼成績。

陸劇《雨霖鈴》講述南俠展昭為破襄陽王的造反陰謀，與夥伴們在江湖闖蕩行義的故事。（《雨霖鈴》劇照）

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《雨霖鈴》首播劇情節奏緊湊，由楊洋主演的南俠展昭，為護送一封牽動朝局的神祕書信，遭襄州官府惡勢力圍捕，甚至不惜動用江湖殺手滅口；另一方面，章若楠飾演的逃婚離家的霍家大小姐「霍玲瓏」，為了保護一名血可解百毒的孩子，成為江湖門派唐門、寒水宮等多方勢力追殺對象。

兩條命運線的意外相遇，讓展昭與霍玲瓏在生死交鋒中結盟、將逐步揭開更大的陰謀。而劇中展現的窄巷、船上搏鬥，以及各方門派的劍法與功夫碰撞，也讓武俠迷過癮直呼：

重播好幾次只為了看清每個招式！

導演劉洪源執導《雨霖鈴》，除了強調「打戲一點也不能少」，也讓「展昭」一角跳脫過往「完美英雄」設定，被刻畫成更為立體鮮明的人物，「我最想讓觀眾看到的其實是真實立體的展昭，他會受傷、會疲憊，但他骨子裡那股赤誠從來沒變過」，連楊洋在詮釋過程中也感性告白：「能夠和展昭相遇，陪伴他走過小半年的時間，我覺得自己非常幸運。」

因《難哄》一劇爆紅的章若楠，首次挑戰古裝劇，開局以男裝、因逃婚而離家的形象行走江湖。13日該劇首播，主要演員也在直播中合體宣傳，章若楠狂讚楊洋的敬業態度，直呼有一次楊洋拍騎馬戲時從馬背上騰空重摔地面，但他迅速起身「拍拍屁股」繼續拍，這段話當場令網友驚呼，稱讚楊洋：

可以成為頂流不是沒原因！

方逸倫則飾演「錦毛鼠」白玉堂，角色個性率性、不羈，實則是個深藏不露、天賦異稟又桀敖不馴的奇才，他說：「角色說話做事從不藏著掖著，在為人處事上，會讓人覺得很痛快。」《雨霖鈴》已於Disney+獨家熱播中。

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