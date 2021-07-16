單對單｜江美儀與吳君祥由分手變離婚　自揭真相：我哋身份有距離

由黎芷珊主持的節目《單對單》最後一集就請來江美儀及黎瑞恩，與大家分享如何好好享受一個人的快樂。江美儀與吳君如胞弟吳君祥拍拖11年，可惜在2018年二人被爆已分手兩年，其後對方爸爸夏春秋爆出二人早於2006在西雅圖註冊結婚，由分手變離婚。節目中，江美儀繼《東張西望》和《Ｍean Talk 》後再次剖白離婚真相。

江美儀曾與前夫吳君如細路吳君祥愛情長跑11年。（資料圖片）

二人結婚記錄。（東張西望截圖）

健談率直的江美儀，指離婚真相是因為大家步伐不同：「佢都好大壓力。佢係某某個仔、某某嘅細佬、同邊個邊個嘅男友，佢永遠冇一個好清晰嘅身份。」美儀又謂因工作關係，經常不能陪前夫外出應酬，以致前夫要聽閒言：「可能好小（好似冇乜嘢）嘅一句說話，我覺得佢聽咗會覺得好似我哋身份有距離。」

美儀感嘆與前夫步伐不一致。

她指感覺前夫對朋友最好，所以提議二人回復朋友身份，免卻壓力。

一個愛熱鬧、愛朋友，一個想愛得浪漫一點，加上生活習慣不協調，令美儀覺得不開心與日俱增，就算雙方曾嘗試挽回，也因步伐差異未能成事：「我見佢冇乜特別行動想箍煲，或者我要求高，我希望佢呢樣嗰樣，可能佢做咗我唔覺，或者唔係我想要嘅，佢有講過話我想佢做嘅嘢佢做唔到。」美儀又指提出回復朋友身份的契機，是前夫到了內地工作後，她發現一個人都可以很開心和自由。「（關係長咗係咪老奉咗？）佢有驚喜嘅，有搵我朋友搞驚喜派對，但我唔係想要呢啲。我想兩個人燭光晚餐，真係頂唔順！」坦言有感到受傷的美儀，對於該段關係卻沒有遺憾：「愛過咪得咯。」

美儀不介意給予另一半很大自由度：「你綁住佢Check住佢冇用架！佢要走咪由佢走咯。」

縱然受過情傷，江美儀不排除會再尋覓另一半，只是不會再同居：「有鼻鼾點算？又要重新適應過，好似好煩咁。」

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