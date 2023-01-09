陶傑電台開咪撐大劉鬧爆蕭若元：以為自己識幾隻字就有精英優越感

大劉劉鑾雄早前開一個半小時記者會回應了蕭若元在元旦於「蕭氏新聞台」對自己的指控，又力斥對方造謠，不過他亦大方表明會原諒對方，並指出「佢搵到食使乜咁吖，如果我有一日要喺平台咁呃like呀，我就大乜X鑊啦！」 陶傑早前在商台節目《光明頂》力撐大劉，又寸爆稱呼蕭若元作「某KOL」：「以為自己識幾隻字就有精英優越感。」



人稱「大劉」的富商劉鑾雄。（葉志明攝）

《光明頂》另一位主持人馮智政質疑，蕭若元用一段非常短的影片去攻擊劉鑾雄的家庭生活是「呃like」的行為，陶傑表示大為認同，並批評對方將人家的家庭事升級：「你身為一個KOL又好，才子又好，文化人又好，知識分子又好，喺呢個你嘅選材，個priority（優先）就唔應該係呢條片！更加唔應該講到去劉鑾雄嘅夫妻同其他感情生活，更加唔應該單方面去運用你嘅聲音權力去作出一啲有罪嘅推斷。」

蕭若元早前拍片批評大劉。(影片截圖)

陶傑又暗示蕭若元對大劉的批評是公然打壓香港的商人：「佢話『你一世人冇成就』，呢個係人生攻擊，劉鑾雄冇成就？然後佢用中國文人嗰種酸味去自以為是，以為自己識幾隻字就有精英優越感，居高臨下去攻擊凡係商人同有錢人喺中國人嘅社會係冇地位嘅，呢個係公然宣揚階級歧視。」他又表示想問對方一句：「我問你，文人對香港嘅出入口經濟有啲咩貢獻啊？」

陶傑於1月6日的《光明頂》節目上，談及大劉開記者會事件。（商業電台網站截圖）

陶傑直斥蕭若元是階級歧視。（資料圖片）