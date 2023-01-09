陶傑電台開咪撐大劉鬧爆蕭若元：以為自己識幾隻字就有精英優越感
撰文：金寶兒
出版：更新：
大劉劉鑾雄早前開一個半小時記者會回應了蕭若元在元旦於「蕭氏新聞台」對自己的指控，又力斥對方造謠，不過他亦大方表明會原諒對方，並指出「佢搵到食使乜咁吖，如果我有一日要喺平台咁呃like呀，我就大乜X鑊啦！」 陶傑早前在商台節目《光明頂》力撐大劉，又寸爆稱呼蕭若元作「某KOL」：「以為自己識幾隻字就有精英優越感。」
《光明頂》另一位主持人馮智政質疑，蕭若元用一段非常短的影片去攻擊劉鑾雄的家庭生活是「呃like」的行為，陶傑表示大為認同，並批評對方將人家的家庭事升級：「你身為一個KOL又好，才子又好，文化人又好，知識分子又好，喺呢個你嘅選材，個priority（優先）就唔應該係呢條片！更加唔應該講到去劉鑾雄嘅夫妻同其他感情生活，更加唔應該單方面去運用你嘅聲音權力去作出一啲有罪嘅推斷。」
陶傑又暗示蕭若元對大劉的批評是公然打壓香港的商人：「佢話『你一世人冇成就』，呢個係人生攻擊，劉鑾雄冇成就？然後佢用中國文人嗰種酸味去自以為是，以為自己識幾隻字就有精英優越感，居高臨下去攻擊凡係商人同有錢人喺中國人嘅社會係冇地位嘅，呢個係公然宣揚階級歧視。」他又表示想問對方一句：「我問你，文人對香港嘅出入口經濟有啲咩貢獻啊？」
+2
大劉劉鑾雄回應購入呂麗君物業 「不忍被人輸掉本是子女的財產」大劉劉鑾雄還原「The ONE」事件真相 與李嘉欣16年前說法大不同劉鑾雄暗指呂麗君「唔係人」 大女劉秀盈懶理父母爭執曬練舞照大劉劉鑾雄自爆晚晚追睇《愛回家》 最嬲被師奶拍下與呂麗君一齊蕭若元拍片反擊大劉指責造謠 直指：劉鑾雄已經冇新聞價值大劉劉鑾雄記者會全紀錄(中) 被指為報恩與甘比結婚激動澄清大劉劉鑾雄畫皮論形容呂麗君 暗指對方表裏不一：冇心跳，唔係人大劉劉鑾雄記者會全紀錄(上) 自爆福臨門塞春卷故事最爆笑大劉劉鑾雄千億身家早有安排 甘比名下公司持有華置逾七成股權大劉劉鑾雄評娛圈前緋聞女友人品 無人值得讚：I'm sorry絕對無大劉劉鑾雄罕談娛圈舊愛爆遭姊妹花詐騙 親揭The One廣告真相