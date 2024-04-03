MMA美女拳手穿球衣過磅片瘋傳　挑戰世界冠軍夢想曼城主場作賽

撰文：吳慕兒
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英國美女拳手迪查娃（Dakota Ditcheva）去年底贏得歐洲職業格鬥聯盟（Professional Fighters League Europe，簡稱：PFL Europe）蠅量級冠軍，今個賽季她將往美國挑戰更大舞台，不過為她帶來人氣的卻是一條帶來2000萬瀏覽量的過磅片段。
當大家關注她能否再次封后贏得百萬美元獎金，迪查娃更關心的卻是能否在伊蒂哈德球場實現夢想——在心愛球隊曼城主場出戰。

迪查娃去年在PFL Europe封后，贏得10萬美元獎金。（IG）

金髮碧眼的迪查娃，談吐溫文有禮，穿上便服的她一點也不像格鬥拳手。在英國曼徹斯特出生和成長，她在一個武術格鬥家庭長大，媽媽Lisa Howarth是踢拳前世界冠軍，迪查娃自小耳濡目染，愛上格鬥運動，年幼時已學習踢拳、泰拳和巴西柔術。

她先向泰拳發展，2016年贏得IFMA女子57公斤級別少年組世界冠軍，之後才轉攻綜合格鬥（MMA）。她以技術出眾見稱，出道以來10戰全勝，去年底在PFL Europe冠軍戰擊敗Valentina Scatizzi贏得10萬美元獎金。

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可是為她帶來人氣的卻是賽前她在都柏林過磅的影片，迪查娃是英超球會曼城的忠實擁躉，影片中她穿上曼城黃色作客球衣出場，過磅前脫下球衣，露出健美身段，她自信地向鏡頭微笑和做勝利手勢。影片上載至今錄得超過2000萬瀏覽量，她的Instagram帳戶大增10萬追隨者。

她接受英國《鏡報》訪問時稱，當她拍下影片時不知應否上傳到社交媒體，之後即管放上網，出乎意料地被瘋傳。冠軍戰至今休戰數月，PFL新賽季首度重返SmartCage，4月會轉戰美國，模式跟歐洲版近似，冠軍獎金是更豐厚的100萬美元。

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迪查娃深愛曼城，不時上載到伊蒂哈德球場的照片。（IG）

由歐洲轉戰美國，她再次向冠軍目標邁進，迪查娃接受另一媒體talkSPORT.com訪問，記者Jordan Ellis問她，有朝一日到曼城主場伊蒂哈德球場作賽的可能，她回答：「我連想也不敢想，會起雞皮。老實說，如果我能夠在伊蒂哈德格鬥，那真是極之好，那將會是瘋狂的，但我仍只得25歲，感覺將來可能會實現。」

身為曼城超級球迷，她期望這天到臨，「它100%會發生，幾時會發生，我不肯定。再過數年，我肯定會令它發生。」她自信地說：「到時我不會介意對手是誰，那時候我將會擁有世界冠軍腰帶。我希望那時候會有數個曼徹斯特面孔、曼市拳手，我渴望那是一個充滿曼市拳手的賽事。」

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