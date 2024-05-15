港足話題人物李輝立料卸任流浪總監　被指不合時宜：是時候被取代

標準流浪相隔29年再贏得本地頂級賽事錦標，除了送別兩位主力林嘉緯、盧均宜，總監李輝立也在賽後透露，正考慮在下周日（19日）對港會的比賽後，卸下總監一職。



李輝立賽後面露喜色，獨自捧着獎盃拍照留念，卻突然表示自己或會退位。「年紀大，很多事負荷不到，或不記得，我太攰了，球迷也覺得我不合時宜，是時候被新人取代。」

他否認接班人是時常伴隨自己出席活動的球員劉智樂，亦稱自己會淡出而非即時退位，而人選會由董事會決定，又相信球會來季會有變動，或有新行政總裁及主教練上任。

李輝立高舉菁英盃。（袁志浩攝）

根據資料顯示，李輝立自1988年起，已從流浪創辦人畢特利手上接掌總監崗位至今，他坦言多年來管理球會「一腳踢」，包括找外援、洗衫等，如一名打雜，「甜酸苦辣都試過，希望莫生（流浪會長莫耀強）兒子（莫文韜）可以找多點贊助，搞好一點。」

李輝立賽後向球迷揮手致意。（袁志浩攝）

這位已年屆74歲的港足話題人物，多年來為落敗或球員而勞氣操心，衍生的精闢金句繁多，這次也不例外。他認為今次是人生最後一次捧盃，最興奮是見證盧均宜成長——生涯首戰與最後一戰，都是在旺角大球場擊敗傑志，「當年傑志是榜尾，最終也降班，但今時財雄勢大，今季戥他們可惜。」

他似乎意有所指地稱：「有些球隊睇得到老化，需要新血，香港足球要搞得好，一定要夠膽用新人。我欣賞東方，他們並非幸運，而是實力，未來希望球會跟這個方針去行。」

若今周六聯賽稍有差池，傑志便會一周內連失三冠。（袁志浩攝）

傑志再失冠 陳俊樂：若要改變，交球會決定

另一邊廂，傑志在足總盃與菁英盃接連出局，聯賽錦標也只剩些微希望，或一周內失去三座錦標、並讓自2012年開始無間斷出戰亞洲賽（包括亞協盃和亞冠盃）的走勢告終。

中場陳俊樂表示，球隊信心難免受早前比賽影響，今日發揮不佳，「嘗試做地面組織但做不到，對手的反擊我們也處理得不好。」對於有球迷對己隊發出噓聲表達不滿，或甚至杯葛比賽，陳俊樂指作為球員，只能做好自己，在練習時加以努力，「球隊要如何改變的話，交由球會及教練決定，我們會專心踢好餘下的比賽。」