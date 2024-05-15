流浪挫傑志首奪菁英盃　送別林嘉緯盧均宜　「很有愛，死而無憾」

標準流浪在今季入場人數新高——3769名觀眾見證下，贏得球會史上首個菁英盃，送別兩位周三（15日）完成職業生涯最後一仗的主力林嘉緯及盧均宜。



傑志今季菁英盃分組賽鬥流浪均不勝，球隊陷頹勢——聯賽僅餘些微爭標機會、足總盃四強出局，此役在隊中神射手米基爾停賽下，仍收起基爾頓等外援，適齡球員為陳晉一、袁振謙及門將石皓心。

流浪則表明此役是盧均宜與林嘉緯的告別戰，球隊齊心要為兩人捧盃作結，但今仗僅林嘉緯擔正；盧均宜先列後備。球隊主力神田夢實、伊巴謙、林衍廷帶領小將趙正宇、陳冠燊及龍梓軒踢正選。

林嘉緯老婆阿Sa「率領」一班打氣團為「宜嘉」打氣。（袁志浩攝）

有球迷今日穿着「宜嘉」自行推出的紀念Tee，部份擁躉更穿上兩人昔日的各種波衫，而在比賽踏入第10、12分鐘後，全場觀眾均鼓掌，向以這兩組數字作為球衣號碼的老將「致敬」。

早段輕鬆擺脫陳俊樂的林嘉緯，隨即獲得歡呼聲，14分鐘這位中場放直線予後上的神田夢實，他右路窄角度抽射，被石皓心接實。傑志前線火力有限，22分鐘伊高沙托尼傳中，潘沛軒衝前巧妙用腳背彈後，陳俊樂禁區頂撞射卻「撻Q」。

林嘉緯完成了職業生涯最後一仗。（袁志浩攝）

之後流浪攻勢愈來愈「入肉」，神田夢實左路罰球斬入禁區，拉美治欲解圍但頂向尾柱，上形洋介半車身窩利抽射，石皓心又快一步擋走來球。

直至40分鐘，上形洋介左腳傳中，伊巴謙近門頭槌改變方向破網，流浪1：0領先上半場。

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「藍鳥」下半場一口氣換入恩查、迪美路夫及祖連奴，但大部份時間只能在外圍猜傳，無法製造威脅。盧均宜亦於68分鐘後備登場，完成生涯最後一仗，結果流浪在菁英盃決賽歷來最多觀眾——3769人見證下，守住勝果，以1：0擊敗傑志。

這除了是流浪球會史上第一次高舉菁英盃，也是他們繼1994/95年度球季贏得高級組銀牌及足總盃後，相隔29年再度贏得本地頂級賽事錦標。據悉，全隊上下共獲34萬獎金（12萬由賽會頒發、12萬由球會頒發、10萬由班主莫耀強「加碼」）。

流浪首度贏得菁英盃。（袁志浩攝）

完場後流浪後備席職球員均跑向「宜嘉」相擁、拋起慶祝，又獲親人獻花，傑志也特別派代表向他倆致送紀念人仔模型。林嘉緯與盧均宜先後發言，感謝球迷、隊友、教練及曾效力球會。

「宜嘉」2000年代初期在流浪出道，至今已逾廿年，他們職業生涯高峰自然要數效力傑志期間，協助球會兩度贏得本土「三冠王」；林嘉緯當時連續四季當選香港足球明星選舉「最佳十一人」，盧均宜更在2011/12年度獲選「香港足球先生」，唯獨兩人均未贏過菁英盃，今次總算是一了心願，完成了「大滿貫」。

林嘉緯與盧均宜贏盡本地所有錦標。（袁志浩攝）

盧均宜笑言，昨晚剛好夢見球隊贏1：0，認為結局完美，一切相當順利，「死而無憾。」在公開發言時哽咽的他解釋，是感動的眼淚，「球隊今日比賽贏得辛苦，入場人數有3000多人，以香港足球來說，（數字）除了港隊也很難得。」

林嘉緯也透露，自己在完場一刻同樣忍不住淚水。他特別提到一班好隊友，決心要用冠軍向自己送上最佳禮物，「我也有強烈預感會贏，今日的場面會讓我在多年後也記得，因就算是面對傑志，對方的球迷都有為我們打氣，很有愛。」

林嘉緯獲隊友拋起慶祝。（袁志浩攝）

「宜嘉」除了在球會獲得榮譽，也是港足名宿之一。林嘉緯2005年首度代表香港上陣，一度是港足標誌性的「10號仔」，歷年來為港隊出戰過世界盃外圍賽、東亞足球錦標賽決賽周等，共上陣51場入8球。而盧均宜則在2007年才上演大港腳地標戰，10年來上陣53場入9球，曾司職右翼、中場及右閘等各個位置。

回顧職業生涯，林嘉緯形容是「圓滿及好運」，「我當然有努力，但以前好多好球員，也不是有很好的際遇，我生涯自小都好運，認為自己值得現有的榮譽。」盧均宜即問他：「有沒有研究為什麼你這麼好運？」他回應：「因為有你在隔離。」難怪林嘉緯在慶祝時一度親吻對方。

盧均宜發言時哽咽，獲林嘉緯親吻「安慰」。（袁志浩攝）

有關退役後的生活，盧均宜稱今天「不是句號，是逗號」，兩人會在場外展開新一頁，為香港足球發展出一分力。

林嘉緯稱：「希望見到球圈好，會換角色繼續貢獻，如慢慢學做教練，看看可以走多遠。自己暫時更喜歡教小朋友，但不抗拒未來當港超教練。」盧均宜最後寄語後輩要繼續努力，「在香港搞波很難，但我們相信有心人仍存在。」